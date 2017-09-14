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احصلي على معدة مسطحة في أسبوع فقط

بقلم هند شديد

سبتمبر ١٤ ,٢٠١٧

اذا كنت ترغبين في التخلص من مشكلة البطن الكبيرة أو ما نسميه الكرش ، إليك أبرز الطرق والحيل التي يمكنك اتباعها للحصول على معدة مسطحة في أسبوع واحد:

– أكثري من شرب الماء حيث يساعد في الحصول على معدة متناسقة، وذلك عن طريق تكسير الدهون، كما يساعد الجسم أيضاً على هضمها بطريقة أفضل مع منع الجسم من تناول كميات أخرى، لذا متى شعرت بالجوع امتنعي عن تناول الطعام، فقط اشربي الماء بدلاً عنه.

– تناولي العصائر الطبيعية التي تحتوي على الغذاء الضروري والأساسي للجسم، خاصة التي تحتوي على البروتين وتساعد على تنشيط عملية الأيض، وهناك العديد من العصائر التي تحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة فتحارب الدهون بقوة وتمنع تراكمها في الجسم.

– الزنجبيل من الأساليب السهلة التي تساعدك في الحصول على معدة مسطحة في أسبوع واحد، وذلك باضافته إلى نظامك الغذائي الصحي، فالزنجبيل يساعد على حماية الجسم من تكدس الدهون ويساعد على التخفيف من مشكلة الانتفاخ التي تعاني منها نسبة كبيرة من النساء، لذا عليك تناول مشروب الزنجبيل الساخن ليساعد على تحقيق هذا الأمر.

– للتمارين الرياضية تأثير كبير، وخلال أسبوع واحد من التمارين المنتظمة، ستجدين النتيجة على معدتك لتصبح فعلاً مسطّحة أو أقلّ انتفاخاً في حال كانت بارزة كثيراً.

ويمكنك ممارسة تمارين المعدة من خلال النوم على الظهر ثم شدّ عضلات البطن والمعدة والتحرّك للأعلى، كما أنّ تمرين البلانك يمكن أن يساعدك كثيراً، حيث تبدأين أولاً بوضعية الضغط ثم تشدّين يديك وقدميك، وتحافظين على هذه الوضعية لدقائق قليلة ثم تكرّرين التمرين.

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