احمي بشرتك من خطر المكيف بهذه النصائح الفعالة

لا يخلو أي منزل في فصل الصيف من مكيف كهربائي، خاصة في البلدان العربية التي تشهد العديد منها درجة حرارة عالية، والمتعارف عليه أن سلبيات المكيف تكمن في الانتقال من مكان حار إلى مكان بارد، أي من الشارع إلى داخل البيت حيث يصاب الأطفال والأشخاص الحساسين بالسعال والأنفلونزا وما إلى غير ذلك ، ولعل أهم ما لا تنتبهي إليه من أخطار أن المكيف يهدد بشرتك بالجفاف، وبالتالي تكون مرشحة إلى غزو التجاعيد في وقت مبكر.

لا يخفي العديد من الخبراء سلبيات المكيف الكهربائي، ويرون أنها لا تقل داخل المنزل عن أي تأثير خارجي للشمس أو الهواء، على اعتبار أن المكيف تنتج عنه العديد من المشاكل التي تتهدد صحة الجسم، ومن النصائح الفعالة التي يجب إتباعها ضرورة وضع كريم الترطيب على بشرة الوجه واليدين والرقبة، وتجديد العملية مرتين طيلة اليوم، لأن بشرتك تتعرض إلى الجفاف بشكل يصعب تصديقه.

ومن النصائح المفيدة بشكل رائع تناول كمية من الماء لا تقل عن لتر ونصف، لأن الجفاف لا يقتصر امتداده على منطقتي الوجه واليدين، بل يمتد تدريجيا إلى كامل أعضاء الجسم.

يجب وضع في عين الاعتبار عدم الاستغناء عن كريم الوقاية من أشعة الشمس خلال اليوم حتى إذا مكثت داخل البيت، مع أهمية تجديده كل ساعتين أو ثلاثة ساعات تماما كأنك غادرت المنزل.

تجنبي المكوث في غرفة ذات درجة برودة عالية، وابتعدي قدر الإمكان الجلوس أمام المكيف الكهربائي، ولا تكوني وجه إلى وجه معه.