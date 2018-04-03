اختاري قصة لطفلك قبل نومه بخاتمة مبهجة

تحرص الأم دائماً على انتقاء أفضل القصص وانسبها حتى تقصها لطفلها كل ليلة، حيث من خلالها يستفيد الطفل ويعيش خيالاً جميلاً قبل نومه، وبالتالي ينتظرها كل يوم، وتوجد بعض النصائح التي ستسهّل عليك عمليّة اختيار القصص المثالية لطفلك، وهي:

أولاً/ عند اختيارك لقصة قبل النوم احرصي على أن تكون الكلمات والعبارات المستخدمة فيها سلسة وسهلة على طفلك في حال أردت مساعدته على قراءتها أو أردت تلاوتها له، فكلّما كانت الكلمات بسيطة فهم القصة بسهولة أكبر واستمتع بها ما سيساعده على الاسترخاء أكثر والنوم براحة وهدوء بعدها.

ثانياً/ اختاري قصصاً تستمتعين بقراءتها لطفلك كي تستطيعي بهذه الطريقة أن توصلي له القصة في قالب مميّز وجذّاب وتحثّيه على الاستمتاع بها والاستفادة منها أكثر.

ثالثاً/ ركّزي على انتقاء قصص غنيّة بالصور والرسومات التوضيحيّة لما لها من أهميّة في جذب انتباه طفلك واهتمامه، كما تساهم هذه الصور في جعل القصص أكثر حيويّة وتحفّز في الوقت ذاته مخيّلة طفلك وتجعلها أكثر خصوبة.

رابعاً/ حاولي أن تختاري قصصاً تعكس المواضيع التي يفضّلها طفلك أو تعرض الشخصيات التي تهمّه وتجذبه، وستساعده هذه النقطة على الاستمتاع بالقصّة قبل خلوده إلى النوم.

خامساً/ قبل اعتمادك على قصّة قبل النوم اطلعي على نهايتها وتأكدي أنّها نهاية سعيدة ومفرحة، وابتعدي كلياً عن القصص ذات النهايات السلبية، فكلما كانت الخاتمة مبهجة وإيجابيّة ساعدت طفلك بعدها على النوم بهدوء وسكينة.