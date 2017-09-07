اختاري لون الشعر المذهل عليك وفقاً للون بشرتك

قبل أن تختبري لون بشرتكِ، تأكدي من أنك تستخدمين الضوء الطبيعي، حيث إن الضوء الاصطناعي يمكن أن يغيّر لون بشرتكِ بسبب المصابيح الكهربائية.

ولفحص سريع، ننصحكِ بالنظر إلى أوردة يدكِ ومعصمكِ من الجهة الداخلية، إن كانت أوردتكِ زرقاء اللون أو بنفسجية، فأنتِ من صاحبات البشرة الفاتحة، أما إن كان لونها أخضر، فأنتِ من صاحبات البشرة الدافئة أي الحنطية أو ما يسمى القمحية، وإن لم تستطيعي تحديد لونها بالظبط، فأنتِ من صاحبات البشرة المحايدة، فأيّاً كان لون بشرتك سنرشدك إلى لون الشعر الذي سيبدو مذهلاً عليكِ.



ا لأشقر الرمادي أو ash blonde

الأشقر الرمادي، بما في ذلك ظلال مثل البلاتين، الأبيض الجليدي، الفضّي وغيرها، تبدو رائعة على صاحبات البشرة الفاتحة، فالظلال الزرقاء التي تضمّها هذه الألوان تخفي الاحمرار في البشرة.

ومن المشاهير اللواتي اخترن هذا اللون ونجحن هنّ غوين ستيفاني وتايلور سويفت ومايا دياب.

الأشقر الدافئ

إن كنتِ من صاحبات البشرة المحايدة، اختاري الأشقر الدافئ بتدرّجاته الذهبية، الكاراميل أو العسلي، كما أن لون الكاراميل والعسل هو الخيار المثاليّ أيضاً لصاحبات البشرة “الزيتونية” أي المائلة للون الأسمر.



البنّي البارد

تدرّجات البنيّ مثل الموكا، الشوكولاتة السوداء، والكستناء تبدو ساحرة إن كانت بشرتكِ دافئة أي حنطية أو قمحية، فهذه الألوان ستقوم بتفتيح وجهكِ وإضافة الإشراق له.

البنّي الدافئ

اختاري تدرّجاً مثل البنيّ الذهبي، العسلي، القرفي أو الماهوغني إن كانت بشرتكِ حنطية اللون.

الأحمر البارد

هذا اللون يضمّ تدرّجات مثل الكستنائي المحمرّ، البورغندي والأحمر الحقيقي، وسيبدو رائعاً مع صاحبات البشرة المتوسطة المائلة إلى الأحمر.

وإن كانت بشرتكِ سمراء بعض الشيء وتحبّين هذا اللون، فاختاري تدرّجات الأحمر الدافئ.

الأحمر الدافئ

إن كنتِ من صاحبات البشرة المعتدلة مع تدرجات محايدة، فالأحمر الدافئ هو المثالي لكِ.

الأسود البارد

ألوان الشعر الأسود الباردة أو الناعمة مثل لون الإسبرسو، عرق السوس، الأزرق-الأسود أو الأسود الحقيقي تناسب صاحبات البشرة الدافئة.



الأسود الدافئ

إن كنت تتوقين إلى الظلال السوداء الدافئة مثل الموكا الداكنة، الكاكاو، أو البنّي الأسود، فتأكدي من أن لون بشرتكِ يتأرجح بين الفاتح والمعتدل.