اختاري ماكياج نادين نسيب نجيم العصري الجذاب وإطلالتها الساحرة خلال العيد

مع كل موسم رمضاني جديد تطل فيه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعمل فني مميز، يحصد لها الكثير من النجاح ويرفع من سقف نجوميتها، لكن وبالمقابل تسحر جمهورها بإطلالتها الساحرة وماكياجها المميز وتسريحات شعرها الجذابة، وإذا كنت واحدة من المعجبات بالنجمة، يمكنك اختار تطبيق ماكياجها العصري الجذاب، وإطلالتها الساحرة خلال العيد عبر هذه الخطوات..

في أول خطوة قومي بتوزيع ظلال العيون الترابي على مساحة الجفن، وحذار الاقتراب من الزاوية الداخلية للعين ومن زاوية الحاجب، ثم حددي بنفس اللون خط جفن العين السفلي، دون الاقتراب كذلك من الزاوية الداخلية، واشرعي بعد ذلك في رسم خط رفيع وعرضيه كلما اتجهت نحو الخارج.

انتقي الظلال الذهبية اللامعة وثبتيها عند زاوية العين الداخلية، ومن الأفضل مدها قليلا نحو الخارج، من الأعلى والأسفل كذلك، لأن ذلك من شأنه توسيع حجم العين ومنحها بريقا وجاذبية خاصة.

اعتمدي بعد ذلك على الأيلاينر الغرافيكي لتحويل إطلالتك الكلاسيكية إلى عصرية، من خلال رسم أيلاينر رفيع ينتهي بمجنح فارغ أي على شكل مثلث غير مغلوق، مع ضرورة مد الخط العالي نحو الجفن الثابت وتحدديه به، والنتيجة ستذهلك لأنك بهذه الطريقة سوف تحصلين على عيون مسحوبة نحو الأعلى ومشدودة وتشع بالسحر والجمال.

تعتمد نادين بلا شك على ماسكارا كثيفة، ويحتاج منك ذلك تسريح رموشك لعدة مرات بواسطة الماسكارا، مع ضرورة شد أطراف الشعيرات الخارجية للعين لمضاعفة جاذبيتها.

وفي آخر خطوة من الماكياج الساحر، ثبتي هايلايتر تحت رسمة الحاجب وعلى كراسي الخدود أي بعد اعتماد البلاش، واحرصي على تثبيته عند كراسي الخدود وحتى على زاوية الجاجب.