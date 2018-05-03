اختاري نوع الصابون الذي يناسب بشرتك

تحمي كل فتاة بشرتها دائماً، ويعتبر غسيل البشرة بالصابون روتين يومي لإزالة الأوساخ المتراكمة عليه، وتحمل كل فتاة نوعيةَ جلد مختلفة عن الأخرى، فهناك البشرة الحساسة، والبشرة الجافة، والبشرة الدهنية، وفي المقابل هناك الكثير من المستحضرات والمنتجات الخاصة بتنظيف البشرة في الأسواق التي تَعدك بالحصول على بشرةٍ نضرةٍ ونظيفة، ولكن من المهم أن تستخدمي المناسب لبشرتك، فما نوع الصابون الذي يناسبك أكثر؟

– البشرة حساسة : استخدمي صابوناً ذو تركيبةٍ معتدلةٍ خاليةٍ من أي منظفاتٍ أو مكوناتٍ قاسية تسبب إغضاب الجلد.

– حب الشباب: استخدمي صابوناً يحتوي على الصويا وحامض salicylic الذي يجعل المناطق الدهنية مثل الظهر والأكتاف جافةً وخاليةً من الإلتهابات، بينما تعمل الصويا على ترطيب الجلد.

– البشرة الجافة: للحصول على تغذيةٍ عميقةٍ وترطيبٍ مثالي استعملي صابون يحتوي على مكوناتٍ مرطبةٍ جداً مثل حامض جوز الهند، الذي سيجعل بشرتكِ ناعمةٍ وحريرية.

– البشرة الباهتة: يُعتبر صابون قشر البرتقال مقشراً طبيعياً لاحتوائهِ على مكوناتٍ طبيعيةٍ مثل الحمضيات، ويُساعد هذا الصابون على التخلص من خلايا الجلد الميتة بلطفٍ ويجعل الجلد أكثر لمعاناً.