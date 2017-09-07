اختتام فعاليات برنامج ” كن أنت ريادي” في لوياك

اختتم مركز لوذان لإنجاز الشباب “لوياك”، فعاليات برنامج “كن- أنت ريادي” لريادة الأعمال الاجتماعية في سن مبكرة، بالتعاون مع كلية بابسون في الجامعة الاميركية، بحضور أعضاء مجلس إدارتها والمتحدث الرسمي عن الكلية فينود رادا كيسون، ونائب رئيس مجلس إدارة “لوياك” فاديا المرزوق، ورئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي هنادي الصالح، ومدير مركز التعليم المستمر في الجامعة الأميركية في الكويت بثينة الخبيزي، ومدير قسم التطوير الذاتي والمهني في لوياك سالي السويطي.