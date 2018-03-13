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اختصاصيوا التغذية ينصحون بتناول السلطة الخضراء ل7 أسباب

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مارس ١٣ ,٢٠١٨

قد تصلين أحياناً لمرحلة انزعاج شديد من السمنة، وتبحثين فقط عن حل يخلصك منها، إلا أنه عند البدء في الالتزام بحمية غذائية معينة قد تتراجعين، ولذلك فإن أسهل وأيسر الطرق للبدء الحقيقي في تنفيذ حمية غذائية هي تناول السلطة الخضراء مع كل وجبة غذائية؛ ولكن لماذا ينصح اختصاصي التغذية بها؟

لا يحتوي طبق السلطة على سعرات حرارية مرتفعة مهما تنوعت الخضراوات وتعددت أشكالها.

طبق السلطة الكبير يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تخفف من حدة الجوع، ولذاك ينصح الأطباء بتناول السلطة قبل البدء بتناول وجبة الغداء والعشاء.

الخضروات مفيدة جداً في تفعيل عملية الهضم وتحريك نشاط الأمعاء وبالتالي تساعد في حرق نسبة أكبر من الدهون.

تحتوي السلطة على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والمواد المؤكسدة والتي يمكن منحها للجسم دون ضرورة تناول أطعمة غنية بالدهون ومضرة بالصحة.

السلطة تقوي عضلة القلب ولها تأثير كبير في تقويه مناعة الجسم .

يحتوي طبق السلطة على فيتامينات مفيدة للجسم مثل فيتامين K ، المهم لتقوية عضلات وعظام الجسم.

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في السلطة على الحماية من سرطان المعدة.

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