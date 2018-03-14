اختطاف ميجان خطيبة الأمير هاري قبل زواجهما..!

قامت الشرطة البريطانية على سبيل التجريب بعملية اختطاف “وهمية” لخطيبة الأمير هارى ميجان ماركل، من خلال تدريب لمكافحة الإرهاب، في إطار الاستعدادات المكثفة الجارية، استعداداً لحفل زفاف الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل المقرر شهر مايو المقبل، وبهدف تدريب العروس ميجان القادمة الجديدة إلى العائلة الملكية البريطانية، على الانخراط ضمن التقاليد والحياة الملكية.

كشفت عن هذا الخبر المثير صحيفة “ديلي أكسبريس” الإنجليزية، حيث أفادت أن القوات الخاصة البريطانية أقدمت على تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب، تجسدت من خلال تنفيذ عملية اختطاف ل”ميجان” غير أنها عملية غير حقيقية، حيث تم تجسيدها عن طريق إطلاق نار حي كجزء من عملية إعدادها حتى تصبح فرداً في العائلة الملكية.

الجدير بالإشارة فإن نجمة هوليوود السابقة والأميرة المستقبلية التي تبلغ من العمر 36 عاماً، قد قضت يومين كاملين في ريف “هيرفوردشير” مع مجموعة من القوات البريطانية، في إطار تدريبها على طرق التعامل في حالة تعرضها لأي هجوم محتمل، مع زوجها المستقبلي لتتعلم تقنيات حماية نفسها أمام أي طارئ غير محتمل ولتتعود على الطلقات النارية، حيث وصفت الدورة التدريبية بالشاقة على العروس.

وأكد نفس المصدر الإعلامي أن ميجان تخضع إلى الحراسة طيلة اليوم ومعظم أيام الأسبوع، استعداداً لحفل زفافها المقرر في قلعة “ويندسور” يوم 19 مايو المقبل.