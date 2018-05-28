اختياراتك الذكية من الحلوى الرمضانية

في شهر رمضان المبارك تعج الموائد بالعديد من الأصناف والأطباق التي قد لا نتناولها إلا في هذا الشهر الفضيل، والأمر ينطبق كذلك بالنسبة للحلويات فهناك العديد من الأصناف التي تتسبب في وقوع الكثير من في الحيرة ما بين رغبته في تذوق ذلك الحلوى الرمضاني وبين رغبته في المحافظة على رشاقته وصحته. خاصة مع كثرة الزيارت والعزائم والبوفيهات المفتوحة التي تعج بالعديد من أصناف الحلوى.

وإليك سيدتي بعض النصائح التي تعينك في اختياراتك لأصناف الحلوى الأقل ضررا:

– اختاري دوما الحلوى المصنوعة من الحليب كالكريم كراميل والمحلبية أو الأرز باللبن فغالبا ما تكون أكثر نفعا وأقل في الدسم.

– ابتعدي عن الحلوى التي تعتمد على القلي كالقطايف واللقيمات حيث أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون وفي الوقت ذاته فهي غنية بالسكريات.

– الفاكهة تعتبر من أفضل اختياراتك للتحلية فحاولي الاكتفاء بها.

– تعد أيضا الفاكهة المجففة والتي اقترن تناولها في الشهر الفضيل من الخيارات الجيدة لمنحك مذاقا حلوا مقترنا بالقيمة الغذائية المرتفعة.

– حاولي قدر الإمكان الاستغناء عن إضافة القطر أو الشيرة للكنافة والحلويات واستمتعي بمذاقها بدون إضافة المزيد من السكريات.

– يعد تقنين الكمية التي يتم تناولها من الأمور الذكية التي تجعلنا نستمتع بخيارات متنوعة إذا اكتفينا بتذوق حبة واحدة من كل صنف.

– تعد قطع الشوكلاتة الداكنة أيضا من اختياراتك الذكية في الحلوى التي تختارينها.

وأخيرا فإن التحكم في النفس ومحاولة توجيهها بوعي خاصة بما يتعلق بتناولنا للحلويات الرمضانية يجنبنا الشعور الوقتي بالندم وعلى المدى البعيد يجنبنا زيادة الوزن.