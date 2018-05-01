نصائح تساعدك على اختيار المرطب المناسب لبشرتك الدهنية

البشرة الدهنيّة معروفة بلمعانها الملحوظ ونسبة الزيوت العالية، وهي بحاجة للترطيب كغيرها من أنواع البشرة الأخرى، فالمرطّب فعّال في الحدّ من الزيوت الزائدة والتخفيف من لمعان البشرة.
أمّا الامتناع عن ترطيب البشرة الدهنيّة فيحفّزها على تعويض جفافها من خلال إفراز كثيف للزيوت.
كيف تختارين المرطّب المناسب لبشرتك الدهنيّة؟
1- قراءة المعلومات المتوفّرة على العبوة بتأنٍ، والتأكّد من ارتكاز تركيبة المرطّب على الماء وعدم احتوائها على الزيوت أو أحد المكونات التي قد تؤذي هذا النوع من البشرة، مع الانتباه إلى عدم تسببها لحبّ الشباب أو انسداد في المسام.
2- السؤال عن ملمس المرطّب قبل شرائه، فالبشرة الدهنيّة تستدعي استخدام المرطبات الخفيفة حصراً.
3- تعتبر استشارة الطبيب المختصّ بالأمراض الجلديّة أساسيّة وضروريّة، فمن شأنه وبعد الكشف على البشرة بالتوجيه نحو المرطّب المناسب تماماً لها.
ماسك الموز لترطيب البشرة الدهنيّة
يمكن اعتماد مجموعة متنوّعة من الماسكات الطبيعيّة الفعّالة في ترطيب البشرة الدهنيّة بلطف، ومنها ماسك الموز الذي يعمل على ترطيب البشرة وتخليصها من الخلايا الميتة، ويمكن تحضيره منزلياً باتباع الخطوات التالية:
1- اهرسي حبّة من الموز وأضيفي إليها القليل من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل، ثمّ اخلطي المكونات.
2- ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدّة 20 دقيقة.
3- اغسلي بعدها وجهك بالماء البارد.
4- ضعي هذا الماسك مرّة واحدة في الأسبوع.