نصائح تساعدك على اختيار المرطب المناسب لبشرتك الدهنية

البشرة الدهنيّة معروفة بلمعانها الملحوظ ونسبة الزيوت العالية، وهي بحاجة للترطيب كغيرها من أنواع البشرة الأخرى، فالمرطّب فعّال في الحدّ من الزيوت الزائدة والتخفيف من لمعان البشرة.

أمّا الامتناع عن ترطيب البشرة الدهنيّة فيحفّزها على تعويض جفافها من خلال إفراز كثيف للزيوت.

كيف تختارين المرطّب المناسب لبشرتك الدهنيّة؟

1- قراءة المعلومات المتوفّرة على العبوة بتأنٍ، والتأكّد من ارتكاز تركيبة المرطّب على الماء وعدم احتوائها على الزيوت أو أحد المكونات التي قد تؤذي هذا النوع من البشرة، مع الانتباه إلى عدم تسببها لحبّ الشباب أو انسداد في المسام.

2- السؤال عن ملمس المرطّب قبل شرائه، فالبشرة الدهنيّة تستدعي استخدام المرطبات الخفيفة حصراً.

3- تعتبر استشارة الطبيب المختصّ بالأمراض الجلديّة أساسيّة وضروريّة، فمن شأنه وبعد الكشف على البشرة بالتوجيه نحو المرطّب المناسب تماماً لها.