اختيار “الهيبة” كنموذج مثالي للنجاح الساحق

شكّل الجزء الأول من مسلسل “الهيبة” نجاحاً باهراً في شهر رمضان الفائت، رفع معه سقف الإنتاج اللبناني.

فقد اختار القيّمون على معرض “ميبكوم” MIPCOM سوق المحتوى الترفيهي الذي يُقام سنوياً في مدينة “كان” الفرنسيّة، مُناقشة العناصر الرئيسيّة التي ساهمت في نجاح مسلسل “الهيبة” والحالة الشعبية التي فرضها هذا العمل على نطاق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتحت عنوان “Al Hayba Successful Content From MENA” عُقدت جلسة حوار ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض”ميبكوم” بمشاركة المنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة شركة “صبّاح ميديا” المُنتجة للعمل والسيّد فادي إسماعيل المدير العام لشركة O3 للإنتاج التابعة لمجموعة MBC GROUP والسيّد جوزيف الحُسيني مدير البرامج ومُدير القناة في الـMTV، وحضور نخبة من كبار النقّاد والموزّعين والمنتجين العالميّين.

وأعرب المنتج صادق الصبّاح عن فخره باختيار مُسلسل”الهيبة” كـ”قصّة نجاح” تستحقّ التحليل في هذا المعرض العالمي. وتابع مُشيراً أنّ الدراما العربية اليوم دخلت مرحلة الريادة في الأسواق العربية مُقارنة مع السنوات الماضية حيث كانت الدراما التركية وقبلها اللاتينية مسيطرة.

ونوّه الصبّاح بالدور الذي يلعبه كمُنتج تجاه مُجتمعه، قائلاً:”أحمل على عاتقي مسؤولية اجتماعية تجاه مُحيطي لا سيما لدى نقل مواضيع حسّاسة تترجم الواقع من خلال الدراما بهدف تحريك الرأي العام والبحث عن الحلول “.

اختصر المُنتج صادق الصبّاح خلال حديثه مضمون “الهيبة” كعمل عالج من خلال قصّته ومن خلال مدينة افتراضيّة على الحدود اللبنانية السورية موضوع العشائر الخارجة عن القانون والمناطق البعيدة عن سلطة الدولة، شاكراً طاقم العمل الذي ساهم في إنجاز هذا العمل وإنجاحه.

وقد تمَّ عرض تحقيق خاص بمسلسل”الهيبة” نقل أصداء النجاح بعد أن تحوّل هذا العمل إلى حديث المجتمع بكافة أطيافه، حيث تخطّى عدد الناشطين المتداولين لاسم العمل وأبطاله عبر مواقع التواصل الإجتماعي الـ34 مليون مُتابع .