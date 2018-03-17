أمور عليك مراعتها عند اختيار حضانة طفلك

يبني الطفل أولى علاقاته الاجتماعية في الحضانة وينمي مهاراته الفكرية، لذا عليك اختيار الحضانة المناسبة لطفلك، وعليك الآن معرفة بعض الأمور التي يجب مراعاتها خلال اختيار الحضانة المناسبة لطفلك، فلا تترددي بالاعتماد عليها.

– المسافة للمنزل أو لعملك: يجب عليك أولاً اختيار الحضانة التي لا تبعد كثيراً عن المكان الذي تقيمين فيه خلال النهار، إن كان المنزل أو العمل، فيجب أن تكوني إلى حد ما قريبة من الحضانة للحضور سريعاً إذا ما حصل مكروهاً لطفلك.

– المواعيد: تأكدي أن المواعيد الخاصة بالحضانة والتي تتناسب مع دوام عملك أو عمل زوجك، والتي ستبقى مفتوحة إذا كنت سوف تتأخرين.

– معايير النظافة والسلامة العامة: ليس غريباً أن تستكشفي الحضانة مع زوجك قبل وضع طفلك بها، ولابد ان تتأكدي أنها تتناسب مع معايير النظافة والسلامة العامة خاصةً في الحمامات والمطبخ، وأنه لا شيء قد يسبب الأذية لطفلك أو للأطفال الآخرين، ومن الأفضل أن تكون الحضانة تحتوي على عدة غرف كبيرة، كل وحدة مخصصة لمختلف الأنشطة.

– المسؤولون والنشاطات المتوفرة: لا تترددي بالحوار مع المسؤولون في الحضانة وليس فقط مع المدير، لكي تتعرفي على الأشخاص الذين سيتعاملون مع طفلك، وعليك أن تتعرفي أيضاً، وبالتفاصيل، على نوعية النشاطات التي سيقوم بها طفلك، ولا تنسي أن هدفها الأساسي هي التنمية الذهنية، الفكرية والجسدية، وليست فقط للتسلية وللعب.