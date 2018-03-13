اخطاء ابتعدي عنها أثناء وضع ماكياج عيونك

تقع بعض الفتيات في أخطاء أثناء وضع مكياجهن الخاص دون أن يدرين.. هذه الأخطاء ربما تدمّر العين بطريق غير مباشر، وقد تسبب حساسية لها.

من هذه الأخطاء،

المنتجات المنتهية الصلاحية:

استخدام المنتجات المنتهية الصلاحية يعمل على تهييج العيون.

الآيلاينر:

الآيلاينر داخل العين، يسبب حساسية بشكل مباشر.

الأصابع:

استخدام الأصابع أثناء وضع المكياج يؤدي لظهور تجاعيد حول العين، ويسهم في إدخال جراثيم لها.

الفرشاة غير النظيفة:

استخدام الفرشاة غير النظيفة أثناء تطبيق المكياج يسبب التهابات خطيرة داخل العين.

مزيل المكياج:

مزيل المكياج لا يصلح لمنطقة حول العين، ويفضل زيت جوز الهند كمزيل طبيعي.

الظلال البودرة:

ظلال العيون البودرة من الأمور التي يفضل استبدالها بالظلال الكريمية.

العدسات اللاصقة:

وضعها بعد المكياج تُلوّث العين، لهذا يفضل ارتداؤها قبل وضع المكياج.

العيون هي من أهم مظاهر الجمال والماسكرا الصحيحة تعتبر من أهم خطوات تجميل العين لذا تعلمي:

كيفيّة وضع الماسكارا بأنسب الطرق، حان الوقت لإخبارك عن بعض الحيل التي يمكنك اتباعها، لتحصلي على النتيجة المرجوّة التي تطمحين إليها!

الطبقة الواحدة من الماسكارا لن تكفي مطلقاً، فرموشك تحتاج إلى طبقتين منها، ولكن الأهم هو أن تنتظري الطبقة الأولى حتّى تجف كليّاً، أي بمعدّل دقيقتين أو ثلاث.

إنّ وضع القليل من البودرة على الرموش يساهم بصورة أساسيّة في تثبيت الماسكارا على الرموش، لذا وخلال وضع البودرة أو كريم الأساس بتركيبة البودرة على وجهك، مرري القليل منها على رموشك.