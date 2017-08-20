لمناسبتها لأجواء الصيف والعطل…. “ارقص” مع دنيا بطمة في فيديو كليب

اختارت الفنانة المغربية “دنيا بطمة” أحد فنادق مدينة الدار البيضاء، لإطلاق فيديو كليب أغنيتها الجديدة “ارقص”، وهي من كلمات “الجوكر توفيق المغربي”، توزيع “بدر المخلوقي”، وإنتاج شركة “الترك برودكشن” التي يديرها زوجها ومدير أعمالها “محمد الترك.”

وكشفت “بطمة” خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس الجمعة، أن توقيت طرح جديدها مناسب للغاية، ولا يمكن أن يكون تحدياً لزميلها “سعد لمجرد” الذي تصفه بالفنان العالمي، ولا لزملائها المغاربة ممن أطلقوا جديدهم في نفس الأسبوع تقريباً، مضيفة أن لكل جمهوره ولكل أسلوبه في الموسيقى والغناء، وأن لا مشاكل لديها مع أي فنان مغربي بل هناك سوء تفاهم مع البعض لا يصل إلى مستوى عداوة أو مشكل، حسب تعبيرها.

الفيديو الذي تم تصويره السنة الماضية بالمغرب، وشارك فيه عدد من المعجبين الذين وصفتهم بأوفياء “بطمة”، يعتبر جزءاً ثانياً من أغنيتها “مزيان واعر”، حيث تأخر طرحه لأسباب مهنية وصحية (الحمل والولادة)، ليتم تأجيل المشروع إلى الصيف الحالي، حيث ترى “بطمة” أن شكل الأغنية وأسلوبها الشبابي يناسب فترة الصيف وأجواء الاستمتاع بالموسيقى والعطلة.