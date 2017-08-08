ما اسباب النزيف الذي يحدث عند تنظيف اسنانك؟

قد تواجهين عند تنظيف اسنانك سواء باستخدام الخيط الطبي أو فرشاة الأسنان، نزيف ونزول كميات متوسطة من الدماء، فما هي أسبابه؟

الهرمونات

قد تكون الهرمونات واختلال توازنها في الجسم وراء تلك المشكلة التي تعاني منها، فعلى سبيل المثل في أثناء فترة البلوغ تصبح اللثة أكثر حساسية ورقة تجاه أي احتكاك بها، وهو ما يؤدي إلى جرحها وحدوث نزيف منها.

الإجهاد وقلة النوم

الإجهاد وقلة النوم له العديد من الآثار المدمرة على الصحة الذهنية والجسدية أيضًا بما في ذلك التسبب بجعل اللثة شديدة الحساسية، وذلك لأن الإجهاد وقلة النوم تضعف من القدرة الجسدية على مكافحة الالتهاب الناجم من البكتيريا الموجودة في الفم، وهو ما يؤدي في النهاية إلى إضعاف اللثة.

العقاقير الطبية

قد تسبب بعض العقاقير مثل مضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم جفافًا في الفم ونقص اللعاب ما يسمح للبكتيريا بالتكاثر وتسبب احمرار اللثة والتورم وحدوث نزيف عند أي احتكاك بها.

تلك الأمراض

مثل مرض السكري أو سرطان الدم وفيروس نقص المناعة البشرية فهي تؤثر في الجهاز المناعي وتؤدي إلى تورم اللثة ويجعلها تنزف ببساطة شديدة، لذلك زيارة الطبيب وتناول الأدوية التي تساعد على تقوية الجسم والمناعة أمر لا بد القيام به.

نظف بإخلاص

إذا أهملت تنظيف أسنانك بشكل جيد في الأمس ووجدت أنك تعاني من النزيف في اليوم التالي فلا تتفاجأ، فإن نمو البكتيريا من جديد يحتاج فقط 24 ساعة داخل الفم، وهو الأمر الذي يضعف اللثة، ويجعل البكتيريا تتراكم داخل الفم من جديد، ولكن بكميات كبيرة، لذلك ننصحك بالتأكد من تنظيف جميع الأسنان بداخل فمك بشكل بطيء حتى تستهدف جميع مناطق تراكم البكتيريا واستخراج جميع بقايا الطعام من بين الأسنان والحلق بشكل كامل.