بهذه الطريقة استاءت نسرين طافش من قيس الشيخ نجيب لأنه يرى بأنها ممثلة تفتقد لموهبة الغناء

عبرت الفنانة نسرين طافش التي تنحدر من أب فلسطيني من أصل سعودي وأم جزائرية، عن استيائها الشديد من النجم السوري قيس الشيخ نجيب، على خلفية أفي إحدى التصريحات الإعلامية قام بمهاجمتها لأسباب وصفتها بشخصية مازالت لا تعلم دوافعها، واعترفت بأن مسألة الجنسية والانتماء كانا مربكين لها خلال فترة مراهقتها، بينما اليوم صارت تشعر بأنها تنتمي لجميع بلدان الوطن العربي.

حلت الفنانة نسرين طافش ضيفة على الإعلامي وسام بريدي، في برنامجه “أنت أون لاين ، ورغم نجاحها نوعا ما في الإفلات بدبلوماسية وذكاء من بعض الأسئلة المثيرة حتى لا تدلي بتصريحات تحمل بعض الإثارة، وتتلقى بعدها ردودا قد تخلق لها بعض العداوات في الوسط الفني لكن اغتنمت الفرصة لترد بطريقتها الخاصة على النجم قيس الشيخ نجيب.

صرحت نسرين طافش في ردها عن سؤال يتعلق باللقب الذي تفضل يطلق عليها والأقرب إليها كونها تجمع بين العديد من المواهب، إلى جانب الغناء والتمثيل كونها كاتبة وفاشنيستا، قائلة ومعترفة بصدر رحب “..قدرات الناس غير محدودة.. وإذا آمن الشخص بنفسه بالتأكيد سيحقق النجاح.. لكن ثقافة الفنان المتعدد المواهب غير حاضرة بكثرة في مجتمعنا العربي..”. وترى بأنها تؤثر في الناس سواء كانوا سلبيين أو إيجابيين، لأنها تتصدر أحيانا العناوين الإعلامية ويبقى الإنسان الناجح في نظرها مثيرا للجدل.

وبعد أن عرض عليها مقدم البرنامج فيديو للفنان السوري قيس الشيخ نجيب، انتقد فيه اقتحامها لتجربة الغناء، ورفض بشكل صريح أن يكون بطل أحد كليباتها،اعتبرت الفنانة أن قيس منزعج كثيرا من هذه المسألة، وهذا ما يوحي بأن الموضوع يشغل باله كثيرا، وعادت لتؤكد أن قيس يعلم بأنها تغني، وأن صوتها جميل على عكس ما صرح، وخلصت إلى القول والانزعاج بادي على ملامح وجهها بأنه يهاجمها لأسباب شخصية مازالت لا تعلمها.

وعن اعتراف قيس بأنها ممثلة ناجحة، ردت نسرين بتهكم لا يخلو من السخرية من رأيه : “..صراحة، من زمان وأنا انتظر هذه اللحظة التي كانت حلم بالنسبة لي والآن تحقّقت والحمدالله..؟.