استبدلي الأرز بالكينوا واستفيدي من فوائده الصحية العديدة

نبات الكينوا نوع من أنواع البذور وهو أقرب إلى السبانخ والسلق، ويوفر الكينوا البروتين الكامل، مما يجعله ذو قيمة غذائية خاصة بالنسبة لأولئك الذين يفضلون أن يقللوا أو يستغنوا تماماً عن البروتين الحيواني من وجباتهم الغذائية حيث أنه يحتوي على كل الأحماض الأمينية الأساسية، بما في ذلك الليسين، والتي تعتبر مهمة لنمو وإصلاح أنسجة الجسم كما يوفر كوب واحد من الكينوا 9 غرامات من البروتين.

فوائد الكينوا الصحية

الحماية من الصداع النصفي

نسبة المغنيسيوم والريبوفلافين (B2) العالية تجعل الكينوا غذاءً مميزاً لمرضى الصداع النصفي ، حيث يمنع المغنيسيوم نمط الصداع النصفي من التشنج والتعلق في الأوعية الدموية.

ويذكر أن مرضى الصداع النصفي الذين يستهلكون مغنيسيوم أكثر في وجباتهم الغذائية تكون معاناتهم من الصداع أقل.

أما الريبوفلافين فله القدرة على تعزيز إنتاج الطاقة الخلوية والتى لها تأثير مفيد على عملية التمثيل الغذائي والطاقة والدماغ وخلايا العضلات لتوفير مزيد من الحماية ضد نوبات الصداع النصفي.

صحة القلب والأوعية الدموية

تعني قدرة المغنيسيوم على استرخاء الأوعية الدموية أيضاً لأن تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا المعدن تساعد على الحد من ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب ونقص تروية القلب.

الهضم وإزالة السموم

هذه البذور لها خصائص تغذية البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي، وبما أنه يتم هضمه بسهولة يمكن لجسمك الوصول بسرعة إلى الفيتامينات والمعادن التي يحتوي عليها.

مصدر للألياف

يوفر الكينوا أيضاً مصدراً جيداً للألياف غير القابلة للذوبان ويعزز عملية التخلص من الفضلات ويساعد على الحفاظ على صحة القولون ومنع تكوين حصى في المرارة، كما أن حمض الفوليك وفيتامين (ب) في الكينوا يعززان قدرة الكبد على إزالة السموم من الجسم.

مضاد للأكسدة

يوفر الكينوا ما يقرب من نصف الحد الأدنى من المتطلبات اليومية للمنجنيز، ويعتبر مصدراً جيداً للنحاس والزنك، هذه المعادن ضرورية لتجميع انزيم الديسموتاز الفائق المضاد للأكسدة حيث أنه يقضي على الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب ضرراً في الجسم.

الشيخوخة

لا يؤدي إلى إبطاء آثار الشيخوخة فحسب ، ولكن يساعد في القضاء على الخلايا السرطانية، وتقدم العديد من الشركات مكملات إنزيم الديسموتاز الفائق ولكن الكينوا يمكّن جسمك من إنتاج الإنزيمات الطبيعية بنفسه.

كيفية تناول الكينوا

الكينوا له نكهة غريبة وهو مشابه قليلاً للأرز البري.

قومي بغليه مثل الأرز ولكن مع وقت أقصر للطهي.

جربي استبدال الأرز بالكينوا في الفلفل المحشو أو جنباً إلى جنب مع الفول والأفوكادو.

يمكنك تقديم حبوب الإفطار الساخنة باستخدام الكينوا جنباً إلى جنب مع العسل والفواكه المجففة أو الطازجة أو استخدامه مكان الحبوب الأخرى، يمكنك عمل سلطة تشبه التبولة باستخدام الكينوا والمكسرات والبذور والخضار المقطعة، كما يمكنك إضافة الكينوا إلى الحساء.