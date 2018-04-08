خطوات تجنبكِ استيقاظ طفلك المفاجئ ليلاً

بعد أن تبذل الأم الكثير من المحاولات لإطعام طفلها وتهدئته وتحلم بلحظات النوم لها وله، تجده يستيقظ بعد وقت قليل مسبباً لها الكثير من التعب والإنهاك، إلا أنك يمكنك أن تتفادي ذلك ببعض الخطوات التي تجنبكِ استيقاظ طفلك المفاجئ ليلاً.

ضبط موعد النوم أثناء الليل:

يساعد وضع روتين يومي للالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ لطفلك كثيراً في التمييز بين أوقات الليل والنوم والنهار والاستيقاظ، فاحرصي على عدم نوم طفلك فترات طويلة خلال ساعات النهار حتى يستغرق تماماً في النوم في فترة الليل.

ممارسة بعض الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء:

يمكنكِ مساعدة طفلك في الحصول على نوم كافِ طوال الليل بممارسة بعض الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء، وذلك يكون من خلال قراءة قصة قبل النوم أو إعطائه حماماً دافئاً قبل الخلود إلى النوم أو الغناء له، فالأطفال مثل الكبار قد يجدون صعوبة في الدخول في النوم ما لم يستعدوا لذلك، ومن الضروري تجنب الأنشطة الكبيرة قبل النوم التي قد تؤدي إلى جعل طفلك مستيقظاً أو منتبهاً لفترة طويلة.

الحرص على إشباع طفلك قبل النوم:

احرصي على إعطاء طفلك وجبات خفيفة قبل الدخول إلى النوم لتجنب استيقاظه بعد فترة قليلة بسبب الجوع.

تعويد طفلكِ على تعلم مهارة الاستغراق في النوم بمفرده:

قد يشعر طفلك بالقلق خلال النوم مما يؤدي به إلى الاستيقاظ مرة أخرى، والحل هو تعويده على الاستغراق في النوم بمفرده عن طريق إعطائه دمية لينة الجسم بجانبه، ستشعره ببعض الراحة عند احتضانها وسيعاود بعدها الدخول في النوم.

التأكد من نظافة حفاض طفلكِ قبل النوم:

شعور الطفل بالبلل يدفع الطفل للأرق والاستيقاظ من النوم خلال الليل، لذا احرصي على تفقد حفاض طفلك قبل ذهابه إلى النوم.

التأكد من أن درجة حرارة الغرفة مناسبة للطفل:

ينام الأطفال بشكل أفضل في الغرفة التي تكون جوها معتدل وغير حار أو غير بارد، تأكدي من درجة الحرارة المناسبة حتى لا يتعرق الطفل أثناء النوم أو يشعر بالبرودة فيستيقظ بسبب ذلك.

تهيئة مكان النوم:

يجب التأكد من أن غرفة النوم مظلمة وهادئة وبعيدة عن الضوضاء، فإذا كان الطفل ينزعج من الغرف المظلمة ويشعر بالخوف يمكنكِ إضاءة ضوء خافت حتى يشعر بالاطمئنان.