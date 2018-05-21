المهندسة الكويتية الشابة اسراء العريان حاصدة جوائز الاختراعات

هندسة كهربائية شابة حصولها على شهادة التخرج الجامعية لم يكن نهايه المطاف بل البداية لتنضم الى سجل شرف المخترعين وتحصد الجائزة من امريكا عن اختراعها ومشروع تخرجها ” كاشف مرضى السكر” وترفع اسم الكويت عاليا في المعارض العلمية والاختراعات…..

من هي ابنة الكويت المهندسة اسراء العريان وماذا عن اختراعها العلمي والانساني الذي حقق لها التفوق والفوز بالجائزة العلمية في معرض علمي باميركا شارك به الكثير من المخترعين من دول العالم وماذا عن احلامها وطموحاتها كمهندسة كهربائية ومخترعة متميزة …

– المهندسة إسراء عزت جعفر العريان كويتية الجنسية حاصلة على شهادة بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة الكويت ، شابه طموحه الى أبعد الحدود، أعشق السفروالعمل والبحث وأن أكون في أعلى المراتب بتوفيق من الله ،فكلما زاد عمري زاد طموحي.

– حدثينا عن مشروعك او اختراعك كاشف جروح مرضى السكر

الآن أصبح مرض السكري مرض مزمن منتشر و مصدر قلق متزايد الأهمية للصحة العامة، لأنه من مضاعفات السكر الواردة هي فقدان المريض الإحساس ببعض أطرافه وعدم الاحساس بوجود الجروح ، كذلك يؤدي إلى إبطاء عملية التئام أي جرح ،والاهمال قد يؤدي

في نهاية المطاف الى البتر، لذلك توصلنا الى تصميم جهاز للكشف عن الجرح

كيف كان شعورك عندما كرمت بالفوز في اميركا وبمن فكرت في تلك اللحظة؟

بان فوزي هو توفيق من الله سبحانه وتعالى وتتويج لجهودي في الدراسة وان هذا التكريم سيكون عامل فخر لكثير ممن حولي لوطني اولا ومن ثم لاسرتي ودافع لي ليكون بداية لاختراعات تنصب كلها لمصلحة بلدي

لمن تهدين هذا الفوز

الى ابو الجميع سيدي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والى بلدي العزيزة الكويت ولكل من يعشق الكويت ويعمل لاجلها.