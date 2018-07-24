اسرار العلاقات الزوجية الناجحة

لاشك ان الحياة اليوم اثبتت لنا أن الحب والتواصل ليسا من الامور الكافية لبقاء الازواج والزوجات معا.لذا سنقدم لكم بعض مما هو مطلوب لإنشاء والحفاظ على علاقات سعيدة وصحية.

1. العودة إلى المسار الصحيح مع التواصل: لا علاقة رومانسية أو غيرها ، سوف تمضي دون صراع. ولكن للاتجاه في المسار الصحيح علينا بالتواصل الجيد. وبالتالي ، فإن الاتصال هو العامل الوحيد الأكثر أهمية في صحة العلاقة لأنها تمثل قدرة العلاقة على تصحيح نفسها. لكن ما الذي يجعل التواصل جيد؟ يمكن كتابة كتب كاملة عن هذا ، ولكن الآن دعونا نبقيها بسيطة: فالصدق والالتزام والرغبة والثقة اساس نجاح اي علاقة.

2. العلاقة يجب أن يكون لها أساس من الثقة للنجاح: يمكنني أن أقدم حجة منطقية لسبب وجوب أن يكون هذا هو الحال ، ولكن تخيل ، بدلاً من ذلك ، كيف ستكون العلاقة مع شخص لا تثق به جوهريًا. غير ممتع ، هل أنا على حق؟ غالبًا ما يؤدي عدم الثقة إلى حلقة مفرغة. وعموما ، يعد انعدام الثقة أو خرق الثقة أحد أصعب المواقف التي يجب التغلب عليها في العلاقة.

3. لكل شخص معتقداته “غير القابلة للتفاوض”: بالنسبة للبعض ، قد تكون هذه سياسة ؛ بالنسبة للآخرين ، قد يكون ما إذا كان لديهم أطفال ؛ بين الأصدقاء ، قد تكون مسألة أخلاق. مهما كانت غير قابلة للتفاوض ، من المهم أن يشاركك شريكك ؛ وإلا ستشعر دائمًا كما لو أنك تتنازل عن مستوى شخصي عميق. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أنه لا يتم وضع جميع المعتقدات في حجر. إذا كان كلا الشخصين على استعداد لسماع بعضهما البعض ، فقد يفاجئان من التنازلات التي يكتشفانها. تحقق من هذه النصائح إذا كنت تعتقد أنك وشريكك مختلفان بعض الشيء عن بعضهما البعض: كيفية البقاء معًا عندما تكون مختلفًا عن بعضكما البعض

4. استخدم العلاقة الحميمة كمقياس: على الرغم من أن العلاقة الحميمة غالباً ما تقف في الجنس في المجتمع النفسي ، إلا أنها قد تعني أكثر من ذلك بكثير. الحياة الجنسية الصحية لا تساوي العلاقة السليمة ، ولكنها إشارة إلى العديد من الأشياء الإيجابية الأخرى الجارية بالإضافة إلى الفائدة التي تجلبها بنفسها. إذا لم تكن حياتك الجنسية في المكان الذي تريده ، استخدمه كنقطة بداية لمعرفة أي جزء من علاقتك يمكن أن يتغير للأفضل.

5. تغذية الضعف: أحد الأشياء التي يعتز بها المرء في علاقة وثيقة هو أنه يمكنك مشاركة أشياء مع شخص آخر لا تشاركه مع أي شخص آخر. إن مجرد القدرة على أن تثق في شخص ما حول كل الأشياء الصغيرة والكبيرة في حياتك لها قيمة هائلة – والسبب الرئيسي وراء دخولنا في علاقات في المقام الأول.

6. مناقشة المستقبل كالأطفال: من المدهش أن مشاركة ماضٍ مشترك لا يؤدي بالضرورة إلى علاقات أفضل في جميع المجالات. لكن مشاركة رؤية للمستقبل أمر ضروري في بعض المجالات الرئيسية: الأطفال ، والتمويل ، ونمط الحياة. كل هذه الأمور متداخلة بالطبع ، لكن من المهم فهم رؤية شريكك لكل من هذه الأشياء. أحد أكثر السيناريوهات شيوعًا هو الزوجان اللذان لا يوافقان على إنجاب الأطفال. كما يمكنك أن تتخيل ، يشعر كلا الشخصين بقوة كبيرة بوجود أطفال أو عدم إنجابهم. الشيء المحزن هو أنه قد يكون هناك حب ، وتواصل جيد ، وثقة ، وقيم مشتركة ، ولكن مع مرور الوقت لا يستطيع الزوجان إيجاد حل وسط لهذا القرار المهم للغاية في الحياة.

7. ناقش الشؤون المالية: في البداية ، من الصعب أن نرى كيف تتعلق الشؤون المالية بأي علاقة ، ولكن بين الأزواج وحتى بين الأصدقاء ، يمكن للاختلافات في الموقف تجاه المال أن تخلق فجوة خطيرة. على سبيل المثال ، سيكون لدى صديقين لهما موقفين مختلفين للغاية تجاه الإنفاق ، صعوبة في تحديد ما يجب القيام به معًا. زوجان في هذه الحالة سيكون لهما ضغط دائم على أيديهما ، خاصة إذا أصبحت الأموال ضيقة. في حين أنه ليس من الضروري بشكل مطلق أن يكون هناك مواقف متماثلة تجاه المال والإنفاق، إلا أنه موضوع مهم للنقاش.

8. ناقش نمط الحياة : نمط الحياة هو نوع من العبارات التي تشمل جميع جوانب الحياة خارج الأطفال والشؤون المالية التي يتعين على الزوجين التفاوض بشأنها. وهذا يشمل أشياء كبيرة مثل كيفية قضاء وقت الفراغ أو ما إذا كنت تريد أن تكون حصريًا جنسياً وكذلك أشياء صغيرة مثل النظام الغذائي أو النوم. الفكرة هي أننا جميعًا لدينا تفضيلات واحتياجات ، وعندما يدخل شخص آخر الصورة بأفضلياته واحتياجاته الخاصة ، فإننا مضطرون إلى تقديم تنازلات.

9. إيجاد توازن بين الاعتماد والاستقلال: إن القدرة على الاعتماد على بعضها البعض هي علامة على القوة. في الواقع ، سوف تتباطأ العلاقة بدونها. ولكن كما هو الحال مع كل شيء ، يجب أن يكون هناك توازن. الاعتماد المفرط هو نفس التعب مثل الكثير من الاستقلال. وبدون أي اعتماد ، لا يشعر أي من الزوجين وكأنه جزء من فريق ، في حين أنه مع الكثير من الاعتماد ، من المرجح أن يشعر أحد الشركاء أو كلاهما بالإرهاق.

10. تذكر الأصدقاء والعائلة: هذه سمة غالبًا ما يتم تجاهلها لعلاقة سعيدة لأن الكثير من الجزء الأول من العلاقة لا يتضمن العائلة والأصدقاء. يتعرف شخصان على الآخر ويجدان أنهما قد بدآ بتكوين علاقة قوية. ولكن بعد ذلك تأتي المرحلة التالية عندما يلتقي ذلك الشخص مع الأشخاص المهمين الآخرين في حياتهم.يميل الأزواج إلى نسيان أن كيفية تلاؤمهم مع الأصدقاء وأفراد العائلة بعضهم مهم. كما هو الحال مع القيم الأساسية ، فإن الشيء المهم هنا هو التسامح. حتى لو كان الشخص لا ينسجم مع عائلتك وأصدقائك ، هل هو مقبول؟ يمكن للجميع الحصول على طول؟ وبالطبع ، كلما كانت تناسبهم في دوائرك بشكل أفضل ، كان ذلك أفضل ، ولكن هذا فقط أصبح مشكلة عندما يكون النقص شديد السوء لدرجة أنك تتردد في إحضارها.

11. الحفاظ على الالتزام: يمكن تعريف الالتزام على أنه الاستعداد للبقاء مع الشخص الآخر في الأوقات التي لم يعد فيها أمرًا ممتعًا أو سهلًا. العلاقات الطويلة الأجل الناجحة تنجو من مثل هذه الفترات. فيما يلي بعض الأمور الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار حول الالتزام:

• الالتزام يكون أسهل عندما نقدر الصفات في الشخص الذي لا يتغير مع الظروف – عندما نقدر روح الدعابة ، على سبيل المثال ، بدلا من رواتبهم.

• قد يكون الالتزام أكثر من اللازم ضارًا. يمكن أن يسبب الكثير من الناس البقاء في علاقات مسيئة لفترة طويلة جدا. الالتزام الصحي يبقي وجهة نظر حول صفات الشخص الذي تحبه ، في حين أن الالتزام غير الصحي يرفع الالتزام بنفسه فوق سعادتك.

• الالتزام هو أيضًا شارع ذو اتجاهين: إنه أكثر استدامة للبقاء ملتزمًا بشخص ما يظل ملتزمًا بنا.