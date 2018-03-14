اصفرار أظافرك دليل على وجود مشاكل صحية لديك

تغيّر لون الأظافر من الأمور المزعجة لكل امرأة وخصوصاً إذا تغيّر لونها إلى اللون الأصفر، فهل تعلمين أنها إشارة إلى عدم صحّة جسمكِ؟ حيث أنّ الصحّة والمظهر الخارجيّ ما هو إلا دليل على صحّة أعضاء جسمكِ الداخليّة، وإن تغيّر لون أظافركِ يشير حتماً إلى وجود بعض المشاكل الصحيّة في بعض أعضاء جسمكِ المختلفة.

الأسباب التي قد تكون وراء تغير لون اظافرك:

– العدوى الفطرية:

تؤدّي إصابتكِ بالعدوى الفطريّة إلى تغيّر لون أظافركِ إلى البني أو الأصفر، ويصاحب التغيّر في اللون رائحة كريهة منبعثة من أظافركِ نظراً لوجود الفطريات بين لحم الأصابع والظفر.

– التدخين:

إنّ التدخين يؤدّي إلى إمداد جسمكِ بكمّيةٍ كبيرةٍ من النيكوتين الذي يؤثّر في صحة جسمكِ، حيث يؤدّي ذلك إلى اصفرار أسنانكِ بالإضافة إلى اصفرار أظافركِ أيضاً.

– وضع طلاء الأظافر بكثرة:

طلاء الأظافر قد يكون سبباً في اصفرار أظافركِ، كما أن الاستعمال الخاطئ للطلاء إذا كنتِ تضعينه مباشرةً على أظافركِ من دون استخدام الطّلاء الشّفاف لحماية أظافركِ من منع الأوكسيجين من الوصول إليها، وهذا يؤكد أن الأوكسيجين ضروريّ للمحافظة على اللون الطبيعي لأظافركِ.

– مشاكل صحية مختلفة:

قد يدلّ اصفرار أظافركِ في بعض الأحيان على معاناتكِ من مشاكل صحّية معيّنة لا تعرفين بوجودها.

ومن هذه الأمراض، نذكر: أمراض الرئة، أمراض الكبد، أمراض الكلى، السّكري، سوء التغذية، أو قد تكونين مصابة ببعض الأمراض الجلديّة كمرض الأكزيما، حيث يفقد جسمكِ الكثير من العناصر الغذائيّة المعنيّة بالمحافظة على سلامة أظافركِ، كالزنك والحديد.

– الترطيب المفرط:

يؤدّي وضع أظافركِ في الماء لفتراتٍ طويلة إلى اصفرارها، وذلك لأنّها تتعرّض في هذه الحالة للتّرطيب أكثر مما يلزمها.

– نقص المعادن والفيتامينات:

للتغذية تأثيرٌ مباشر على سلامة أظافركِ ولونها، إذ أنّ نقص كمّية المعادن والفيتامينات في جسمكِ عن معدّلها الطبيعي، خصوصاً فيتامين “ج” والنحاس والحديد والسليكون يتسبّب في اصفرار أظافركِ.

– المواد الكيميائيّة:

احرصي على عدم تعريض أظافركِ كثيراً للمواد الكيميائيّة القويّة والمضرّة بصحّتكِ مثل المبيدات الحشريّة، إذ أنّ ذلك يؤدّي إلى اصفرار أظافركِ بالإضافة إلى تعرّضها المستمرّ لدرجات الحرارة العالية وللجفاف.