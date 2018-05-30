اضحك الصورة تطلع حلوة

يعتبر الضحك عنصر أساسي من اجل حياة سعيدة، وله فوائد جسدية وعقلية قوية. فبغض النظر عما تواجهه يمكنك تعلم الضحك والاستفادة من طرق العلاج.

لأنه يعزز الصحة ويدخل البهجة على قلبك ويخفف من وطأة المشكلات والتحديات والصعاب التي تواجهها، وفوائد الضحك جيدة وواسعة النطاق ويمكن أن تشمل الحماية من المشاكل العاطفية مثل الاكتئاب وتحسين صحة قلبك. واليوم سنقدم لك نصائح الخبراء عن الفوائد الصحية للضحك

اولا فوائد الضحك على العقل: فعلى الرغم من أنك ربما لا تستطيع أن تضحك من الاكتئاب، إلا أن أحد الفوائد العديدة للضحك وإحساس الفكاهة هو أنها تحميك من سلبيات الحياة التي قد تؤدي إلى الاكتئاب.

كمكافأة إضافية، وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يستخدمون الفكاهة لمحاربة الإجهاد يشعرون أيضاً بالوحدة أكثر، وأكثر إيجابية عن أنفسهم.

ووجدت دراسة حديثة أن العلاج الفكاهي كان فعالا مثل الأدوية المضادة للذهان المستخدمة على نطاق واسع – ناهيك عن أن الضحك بدون آثار جانبية – مثل الادوية المعالجة للمرضى الذين يعانون من الخرف.

أما عن الفوائد المادية: فعلى الرغم من أنه لا يمكننا حتى الآن القول بأن عددا معينا من الضحك كل يوم سيبعد الطبيب، تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يقولون إنهم يضحكون كثيرا يميلون أيضا إلى التمتع بصحة جيدة ويشعرون جيدا بشكل عام. الضحك هو أيضا واحد من العلاجات التكميلية الأكثر شيوعا بين مرضى السرطان، الذين يجدون أن واحدة من فوائد الضحك هو تحسين نوعية الحياة.

وعن فوائد صحة القلب: فالضحك يمكن أن يكون صحياً لقلبك أيضاً. تظهر بعض الأبحاث أنه عندما تضحك هناك زيادة في تدفق الدم الغني بالأكسجين في جسمك، ربما بسبب إطلاق الإندورفين، مما يخلق طفحا كيميائيا يعالج المشاعر السلبية والإجهاد.

وتشمل الأنشطة التي تزيد من الاندورفين على تدريب جيد و الاستماع إلى الموسيقى التي تحبها، لذا الضحك يستحق مكانة كبيرة في قائمة حياتك ليكافح وينضال ضد منتهكي الإجهاد الأخرى.

ويبقى السؤال كيف نبني مكانا للضحك في حياتنا؟؟

في بعض الأحيان عليك بذل جهد واعي للضحك. فإذا كنت تواجه أوقاتاً عصيبة مثل ميزانية منخفضة، أو ضغوط عمل ، أو مرض مثل السرطان، فقد يساعدك ذلك في تعلم تقنيات تجلب

فوائد الضحك إلى حياتك. ويمكنك تجربة التوصيات الاحتياطية القديمة التالية:

ـ عليك مشاهدة فيلم مضحك أو قراءة كتاب مضحك أو مشاهدة مسلسل هزلي مضحك.

ـ قضاء بعض الوقت مع صديق ضاحك ويحمل قدرا كبيرا من الطاقة الايجابية.

ـ انظر إلى جانب الضوء واذهب إلى الأماكن التي تساعدك على تذكر الأوقات الجيدة التي جعلتك تضحك في الماضي.

أو يمكنك الانضمام إلى جروب كوميدي او مشاهدة صفحات ضاحكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.