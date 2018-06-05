اطعمة تحميك من الامراض

اكتشف خبراء التغذية مؤخرا بعض الأطعمة التي ستساعدك النساء تحديدا على التغلب على العصبية ، والحصول على بشرة متوهجة ، وتخلصك من التجاعيد ، وأكثر من ذلك بكثير! وسنقدم لكم تباعا هذه الأطعمة والفوائد المترتبة على تناولها بصورة يومية.

اولا التفاح: يعد من أفضل الأطعمة التي يجب أن تتناولها النساء نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومعادن وربما تكون بالفعل هي المتلازمة الأيضية ويقصد بذلك وهي العلاج المتصدي لكثير من الامراض ومتلازمة تشير إلى مجموعة من الحالات مثل مقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وهذه الأمراض هي المساهم الرئيسي في أمراض القلب ، في حين أن النساء اللاتي يتناولن نظاماً غذائياً غنياً بالكربوهيدرات المكررة في السكر أو أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن هم الأكثر عرضة لمتلازمة التمثيل الغذائي ، حتى النساء بعد سن اليأس صحتهن هي أيضا في خطر.

ووجدت دراسة عن صحة المرأة في ولاية أيوا ، حيث كان يتم متابعة لأكثر من 34000 امرأة منذ 20 عامًا تقريبًا ، واكتشفوا أن التفاح هو واحد من ثلاثة أطعمة أكثر فاعلية في الحد من مخاطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية بين النساء ، حيث كان لدى هؤلاء النساء دهون أقل في منطقة البطن. وخفض ضغط الدم من أقرانهن اللاتي لم يتناولن التفاح.

الرمان: في السابق كان يتم ربط الرمان بالخصوبة والصحة ولعدة قرون ، لكن اليوم ، يفتن الخبراء بقدرة هذه الثمار السحرية المثمرة على كبح نمو سرطان الثدي المعتمد على الهرمونات. ووفقا لدراسة نشرت في أبحاث الوقاية من السرطان ، وجد انه قد يساعد حمض الإلاجيك في الرمان على الحماية من السرطان عن طريق كبت إنتاج الإستروجين ومنع نمو خلايا سرطان الثدي. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات ، ويقول الباحثون أن الناس قد تفكر في تناول المزيد من الرمان للحماية من السرطان. يمكنك أيضا الاستمتاع بتناول توت العليق ، الفراولة ، التوت البري ، الجوز ، البقان فهي غنية أيضا بحمض الإلاجيك ، وأن اختلفت كميات سكر الفاكهة فيهم .

بذور الشيا: وتعتبر هي الأفضل لاستقرار نسبة السكر في الدم، فبذور الشيا غنية بالأوميغا -3 والمغنسيوم ، وتحتوي على ألياف قابلة للذوبان التي تبطئ إطلاق السكريات في الدم، ووجدت دراسة في رعاية مرضى السكري تؤك النتائج فيها أنها حسّنت عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب في داء السكري من النوع الثاني.

ولمزيد من الصحة نقدم لك اليوم عصير شيا بشراب الليمون:

المطلوب: 4 ملعقة طعام عصير ليمون

180 مل من الماء

ستيفيا او محلى صحي

1 ملعقة طعام بذور شيا

يمكنك مزج العصير والماء، وإضافة ستيفيا حسب الذوق ثم اضيفي البذور وضعيه في البرد لمدة 10 دقائق وامزجيهم مرة أخرى ثم استمتع بهذا الشراب الصحي.