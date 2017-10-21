اطلالات جريئة للفنانات في حفل جوائز أوسكار السينما العربية

حالة من التألق شهدتها السجادة الحمراء مساء الجمعة 20 أكتوبر خلال حفل جوائز أوسكار السينما العربية.

وقد حرص عدد كبير من الفنانات على الحضور ومنهم ناهد السباعي وريهام عبد الغفور والنجمة دينا إضافة إلى إلهام شاهين وميس حمدان وهنا الزاهد وعبير صبري وبوسي شلبي ونيكول سابا وأمينة خليل وإنجي المقدم ودرة ومنة شلبي والمغنية مروة نصر والراقصة دينا.

وكان هناك أيضا حضورا مشرفا من الفنانين الرجال منهم أحمد حلمي ونضال الشافعي وظافر العابدين وشيكو وشريف رمزي.

وقد أقيمت الدورة الثانية لجوائز السينما العربية على مسرح أوبرا جامعة مصر. ويتم منح جوائز السينما العربية من خلال تصويت أعضاء أكاديمية السينما العربية والذين يعملون في صناعة السينما.

من المعروف أن الدورة الحالية تشهد إضافة جائزتين جديدتين وهما “جائزة أفضل ممثل دور أول كوميدي” و “جائزة أفضل ممثلة دور أول كوميدي” إضافة إلى منح الحفل لجائزة لفنان وفنانة كبيرة عن مشوار حياتهما الفنية.