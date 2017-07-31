فستان شيرين عبد الوهاب في قرطاج يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

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إطلالة النجمة شيرين عبد الوهاب، التي ظهرت بها في خلال مهرجان قرطاج الدولي، تتحول إلى مادة دسمة في مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهرت الفنانة شيرين مساء الجمعة الفائت في 28 يوليو الجاري، على مسرح قرطاج بفستان أحمر مثير، من تصميم اللبناني نيكولا جبران.

هذا اللوك حاز على إعجاب كثيرين الذين عبّروا عن رأيهم به في “انستقرام”، معتبرين أنه “راقي وجميل” وأنَّ “درجة الأحمر ليست فاقعة”.

وقد علّق البعض على الحذاء الذي اعتبروه ضخماً، فيما وجد البعض أنَّ الفستان مثير مبالغ به.

لكن أجمع الكل على أنَّ تسريحة شعر شيرين ومكياجها كانا رائعين. وأنها بدت مثيرة وجذابة في إطلالتها.

يُذكر أنّ شيرين قدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة والجديدة، وتفاعل معها الجمهور على نحو ملفت.

هذا وتستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي آخر في الساحل الشمالي يوم الرابع من شهر اغسطس المقبل.