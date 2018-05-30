الاستاذة والمحامية والكاتبة الصحفية اطياب الشطي وحديثها عن مبادرة 180

الاستاذة المحامية والكاتبة الصحفية أطياب الشطي تحدثت لليقظة عن انضمامها لمبادرة 180 درجة وكذلك عن مشاركتها في رحلة المبادرة عن المملكة المتحدة وماذا استفادت منها :

عندما انضممت لمبادرة ١٨٠ كانت معلوماتي حول المجال الإعلامي بسيطة خصوصا و أن تخصصي المهني و مجال دراستي كان الحقوق اذا فإن بحر الإعلام يبدو غامضة بالنسبة لي ..

أخذ بيدي كلا من الدكتور بركات الوقيان و فواز العجمي نحو عالم الإعلام العالمي و من خلال توجيههم و إرشادهم تمكنت من الاطلاع على أحدث آليات العمل عالمياً .. زرنا في لندن اعرق مؤسسة إعلامية في العالم و هي البي بي سي و في مانشستر زرنا المدينة الإعلامية كما تضافرت جهود القائمين على المبادرة بعقد حلقات نقاشية و محاضرات نظرية حول نظريات الإعلام و التسويق الإعلامي الحديث و اثر وسائل التواصل الاجتماعي على الإعلام و علاقتها به

حتماً انني وجدت نفسي في الإعلام و تمكنت من سد ما ينقصني من علم فجزاهم الله خير