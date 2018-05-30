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الاستاذة والمحامية والكاتبة الصحفية اطياب الشطي وحديثها عن مبادرة 180

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مايو ٣٠ ,٢٠١٨

الاستاذة المحامية والكاتبة الصحفية أطياب الشطي تحدثت لليقظة عن انضمامها لمبادرة 180 درجة وكذلك عن مشاركتها في رحلة المبادرة عن المملكة المتحدة وماذا استفادت منها :

عندما انضممت لمبادرة ١٨٠ كانت معلوماتي حول المجال الإعلامي بسيطة خصوصا و أن تخصصي المهني و مجال دراستي كان الحقوق اذا فإن بحر الإعلام يبدو غامضة بالنسبة لي ..

أخذ بيدي كلا من الدكتور بركات الوقيان و فواز العجمي نحو عالم الإعلام العالمي و من خلال توجيههم و إرشادهم تمكنت من الاطلاع على أحدث آليات العمل عالمياً .. زرنا في لندن اعرق مؤسسة إعلامية في العالم و هي البي بي سي و في مانشستر زرنا المدينة الإعلامية كما تضافرت جهود القائمين على المبادرة  بعقد حلقات نقاشية و محاضرات نظرية حول نظريات الإعلام و التسويق الإعلامي الحديث و اثر وسائل التواصل الاجتماعي على الإعلام و علاقتها به

حتماً انني وجدت نفسي في الإعلام و تمكنت من سد ما ينقصني من علم فجزاهم الله خير

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