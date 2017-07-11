مشاهدوه يحتاجون علاج نفسي ……اعتراف هالة صدقي في “العاشرة مساءاً”بمعرفة النجوم بمقلب رامز جلال

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قالت الفنانة “هالة صدقي” أنها تلقت عروضاً للمشاركة في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان “رامز جلال”، ووافقت بعد إلحاح من طاقم البرنامج تحت شرط أن تشاهد الحلقة قبل عرضها فكان الرفض من قبل إدارة البرنامج ومن تم عدم مشاركتها.

واعترفت “هالة” خلال حلولها ضيفة على برنامج “العاشرة مساءاً” الذي يقدمه “وائل الأبراشي”، بأنها أحيطت علماً من قبل المشرفين على البرنامج بأنها ستتعرض لمقلب دون أن تقدم لها التفاصيل، فلم تمانع بالرغم من غيرتها على مهنتها وضد تعرضها وزملائها للإهانة، وقالت” المال لا يساوي شيئاً أمام الإهانة، أنا غير مستعدة أن يتابع أولادي مشهد أمهم وهي تهان أو يقال عنها كلام غير محترم، بأن يقول عني الجمهور لقد شاركت فقط من أجل المال الذي قدمه لها البرنامج.”

وتساءلت “هالة صدقي” في معرض حديثها عن المتعة في مشاهدة برامج المقالب واستمتاع المشاهد بتعذيب فنان أو نجم معين، وعما إذا كان الأمر يتعلق بحقد الناس على الفنان، وتابعت: “قد يكون المشاهدون الذين يتابعون البرنامج محتاجين إلى علاج نفسي، لأن الجمهور يستمتع وهو يتابع مشاهد تعذيب الإنسان.”