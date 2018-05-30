ان الاهتمام بالبشرة خلال شهر رمضان يجب ان يرتكز على عدة عوامل لانها ستكون لها تأثيرات كبيرة على البشرة والجسم مثل الطقس ان كان حارا او رطبا وكذلك التغير في أوقات الطعام وايضا نوعية وطريقة الطعام بالاضافة الى التغير الواقع في وقت النوم والسهر وحتى نعتني بصورة كاملة وصحية بالبشرة اليك خطوات الوقاية او العلاج من الرأس الى القدمين:

اولا طرق العناية بالشعر:

لابد من اختيار الشامبو والتونيك المناسب لنوع الشعر، واستخدام امبولات ضد تساقط الشعر او حسب نوع الشعر من الجاف او المصبوغ الى الدهني والمتجعد وغيره مرة يوميا مساء، كذلك يمكن استخدام ماسك للشعر ويكون علاجيا حسب نوع الشعر مرة الى مرتين في الاسبوع.

ثانيا طرق العناية بالجسم:

علينا باستخدام السنفرة الخاصة بالجسم مرة الى مرتين بالاسبوع ، واستعمال مرطب الجسم والتفتيح مساء وكذلك كريم الشد ومضاد السيلولايت والتشققات خلال وبعد الولادة وكذلك لمن تعاني من ظهور تشققات نتيجة زيادة ونقصان الوزن وهذا يعود الى طبيعة الجلد ، كما لا ننسى مزيل العرق الطبي الذي يحتوي على نسبة تفتيح لتفادي الاسمرار في منطقة الابط.

ثالثا طرق العناية بالوجه :

علينا باستخدام الغسول والسيروم للنضارة والحماية والباودر مع مرطب الشفاه والبلاشر ، ولا ننسى كريم الليل الذي يكون للشد او التفتيح او الترطيب والنضارة ، كذلك كريم العين للتخفيف من الهالات والخطوط او الانتفاخ مرتين يوميا ، وكريم اليدين مع الحماية سيروم العناية بالاظافر للوقاية من التكسر والتشقق.

ايضا من المهم استخدام مزيل المكياج او استبداله بالمناديل المبللة في حالة الضرورة والسفر ، وايضا مرطب ومهدئ للجلد في حالة الاحمرار او الحكة او الحساسية والجفاف او التقشير، اما استخدام السنفرة فيكون مرة في الاسبوع لازالة الخلايا الميتة واخيرا استخدام ماسك مرة الى مرتين في الاسبوع حسب نوع وحاجة البشرة.

رابعا طرق العناية بالعيادة:

يمكن لك عمل جلسة تنظيف بشرة كل شهر ونصف الى ٣ شهور، وجلسة عناية كل شهر لتوحيد لون البشرة وشد الجلد لتفادي التجاعيد ومنها الذهب والكافيار والاوكسجين وغيرها من العلاجات التي تتجدد كل فترة للحصول على النتائج الفورية.

كذلك جلسة العيون كل اسبوع لتفادي الهالات والانتفاخ والخطوط وجلسة التقشير كل اسبوعين لتجديد خلايا البشرة وازالة اي تصبغات ، ولا ننسى جلسة النضارة بجهاز dermapod كل اسبوع لمدة ٦ جلسات وتعاد كل ٣ شهور لأنها تعيد الرونق واللمعة للبشرة وتحافظ على مستوى الرطوبة في البشرة لفترة طويلة.

يمكن ايضا عمل جلسات التفتيح والشد وكذلك علاج الحبوب مرة في الاسبوع ل ٦ جلسات بجهاز ال dermapod ، وجلسات تفتيح اليدين كل اسبوعين ل ٦ جلسات لتوحيد اللون والتخفيف من الخطوط والتصبغات.

أما جلسات تفتيح الاماكن الداكنة في الجسم فتكون كل اسبوعين لمدة ٦ جلسات للتخفيف من الجفاف والاسمرار او التصبغات في اي منطقة بالجسم.

وعن جلسات العناية بالشعر فتكون مرة الى مرتين بالاسبوع باستخدام حمامات الزيت والماسكات مع الامبولات المغذية والمعالجة.

كذلك جلسات العناية بالاظافر كل اسبوعين او كل شهر لاعطائها شكلا مميزا ونظيفا.

واخيرا يمكن عمل جلسات العناية بالشفاه باستخدام السنفرة والماسك فتساعد على علاج التشققات والجفاف وتعطي اللون الوردي للشفاه ويمكن اتباعها مرتين في الاسبوع.