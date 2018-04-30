طرق عديدة لإعداد قهوة لذيذة مختلفة النكهات

ترتبط القهوة بعدة فنون مجتمعة تبدأ بفن تحميص القهوة وتنتهي بفن تقديمها، لكن أهم ما في القهوة حقاً هو طعمها المتميز، والذي يمكن أن يفسده الإعداد السيء لها ويمكن أن تضفي عليه الطرق التقليدية لذة أكبر بكثير، ونقدم لك سيدتي أجمل طرق إعداد القهوة على الطريقة الفرنسية:

القهوة الفرنسية التقليدية

المكونات:

1 ملعقة صغيرة قهوة فرنسية

1 ملعقة صغيرة نسكافيه

1 ملعقة صغيرة كاكاو

3 ملاعق صغيرة سكر

1 علبة حليب

فانيليا

1/2 كوب ماء

طريقة الإعداد:

قومي بغلي الحليب والماء على النار.

أضيفي القهوة الفرنسية ثم أضيفي الكاكاو واخلطي جميع المكونات والمقادير على النار حتى تمتزج جيداً.

القهوة الفرنسية بالبندق

المكونات:

4 ملاعق قهوة تركية

2 كوب ماء

1/4 كوب من القهوة الفرنسية المخلوطة بالبندق

1 ملعقة صغيرة كاكاو بودرة

1 ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة صغيرة سكر

طريقة الإعداد:

قومي بإضافة القهوة بالبندق إلى القهوة التركية التقليدية ثم قومي بإضافة القرفة والسكر إلى الإبريق مع التحريك.

قومي بصب القهوة في أكواب كبيرة وزينيها بالكريمة المخفوقة والكاكاو البودرة حسب الرغبة.

القهوة الفرنسية بالحليب

المكونات:

2 ملعقة قهوة تركية

1:2 كوب من الحليب

سكر حسب الرغبة

طريقة الإعداد:

اخلطي جميع المكونات والمقادير معاً ووضعيهم على النار حتى تغلي.

بعد الغليان قللي درجة الحرارة بحيث تغلي بالصورة المطلوبة.

القهوة الفرنسية بالشيكولاته

المكونات

2 ملعقة قهوة فرنسية

2 ملعقة حليب بودرة

2 ملعقة صغيرة كاكاو بودرة

3 ملاعق صغيرة سكر

1 كوب ماء

فانيليا

القليل من القرفة

طريقة الإعداد:

قومي بوضع السكر والقهوة والكاكاو والفانيليا والقرفة والحليب في كوب الماء المغلي على النار.

قومي بوضع الركوة على النار مع الاستمرار في التقليب حتى تغلي القهوة.

زيني القهوة بالكريمة وقليل من الكاكاو على الوجه للحصول على نتيجة أفضل.

القهوة الفرنسية بالفانيليا

المكونات

1 ملعقة نسكافيه

2 : 3 ملاعق مبيض قهوة

آيس كريم فانيليا

مكسرات مشكلة (بندق، فستق، لوز، سوداني…)

1/2 كوب من الماء المغلي

طريقة الإعداد: