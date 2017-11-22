النجوم يحضرون افتتاح مسرحية “ليلة” في دار الأوبرا المصرية

حضر عدد كبير من النجوم للمشاركة في عرض مسرحية “ليلة” على مسرح دار أوبرا مصر بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

احتفل صنّاع مسرحية “ليلة” أمس الجمعة الفائت، بالعرض الخاص للمسرحية وسط حضور عدد كبير من النجوم، نذكر منهم: الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بشرى، سوزان نجم الدين والسيناريست مريم نعوم والموسيقار فتحي سلامة وغيرهم. وكان العرض قد بدأ يوم 2 نوفمبر.

يُذكر أن عرض المسرحية يتوالى لثلاثة أيام في الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت) الساعة الثامنة مساءً، مع عرض إضافي يوم الجمعة الساعة الرابعة.

مسرحية “ليلة” الغنائية تجسد الصراع الأزلي بين الخير والشر من خلال قصة حب ليلة وكريم وقوة السحر التي يتعرضان لها. وهي من إنتاج فرقة المسرح الغنائي المصري بمشاركة من القوى الناعمة للإنتاج الفني، ومن تأليف وألحان إبراهيم موريس، إخراج هاني عفيفي.

وتعد هذه المسرحية من أضخم الإنتاجات الموسيقية المصرية، حيث تعرض ٣٥ موهبة جديدة، من خلال ألحان الروك التي تعزفها أوركسترا كاملة. فيما يجذب مزيج الموسيقى والغناء الحيّ مع الاستعراضات والديكورات البهيجة انتباه محبي المسرح والموسيقى من كافة الأعمار.