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بالصور تألق النجوم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي..أيهم كانت الأجمل؟

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نوفمبر ٢٢ ,٢٠١٧

حالة من التألق شهدتها السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة رقم 39 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالأمس.

فقد شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن المصري وأيضا بالعالم العربي وسط حضور مشرف للنجمة العالمية إليزابيث هيرلي.

يشارك في المهرجان هذا العام 175 فيلما من 53 دولة. وتحل دولة استراليا كضيف شرف على المهرجان.

وقد ظهر جليا التنافس الشديد على الظهور بطلة مميزة بين النجوم، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأزياء والفساتين التي صممتها دور الموضة العالمية. إليكم الصور ولكم الحكم، أي من هذه الاطلالات كانت الأجمل؟

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