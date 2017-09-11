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افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية “على كف عفريت”

بقلم خديجة براق

سبتمبر ١١ ,٢٠١٧

وقع اختيار مهرجان مالمو للسينما العربية على الفيلم التونسي “على كف عفريت“، للعرض في افتتاح دورته السابعة التي تنطلق شهر أكتوبر المقبل (تشرين أول) في السويد، وهو الفيلم الذي سبق عرضه ضمن مسابقة “نظرة ما” خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة.

الفيلم الذي قامت بإخراجه التونسية “كوثر بن هنية”، هو الفيلم الروائي الأول لمسيرة الإنتاج السينمائي العربي السويدي المشترك، وهو قصة مستوحاة من قضية هزت الرأي العام التونسي عقب ثورة “الياسمين”، حيث يروي قصة الطالبة “مريم”، التي تعرضت لتحرش جنسي من قبل 3 رجال شرطة بعد خروجها من نادي ليلي وتوجهها مع صديقها، حيث تعرضت للاعتداء ومن تم اختارت اللجوء إلى القضاء، لتدخل في متاهة بين المستشفيات ومخافر الشرطة، وهي المرحلة التي تم خلالها تلفيق تهمة إلى صديقها “يوسف” وإدخاله السجن في حين هي تعرضت للتعنيف الجسدي والنفسي، لتتوالى الأحداث التي قدمت صورة قاتمة عن الوضع الصحي والأمني في تونس.

يذكر أن مدير مهرجان مالمو للسينما العربية “محمد قبلاوي”، كان قد أعلن أن جوائز مسابقات المهرجان لهذا العام تتوزع على أربع فئات سينمائية هي: مسابقات الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة وأخيراً مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة التي أضيفت لمسابقات المهرجان هذا العام.

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