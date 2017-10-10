افتتاح Designer&Brands Event لأضخم عرض أزياء في بيروت

أقامت شركة L.I.P.S Management لمالكها جوني فضل الله حفل عشاء ساهر، مساء الأحد الماضي في الثامن من شهر أكتوبر الجاري، في فندق “فور سيزون” في بيروت، على شرف الصحفيين، الرعاة، الأصدقاء وأعضاء الجسم الدبلوماسي. وذلك للاحتفال بانطلاق أضخم حدث في عاصمة الموضة العربية، بيروت.

الحدث الذي يتضمن واحداً من أكبر وأضخم عروض الأزياء في العالم العربي يحمل عنوان Designer&Brands Event ، وقد انطلق الإثنين في 9 أكتوبر بعرض لمصممة الأزياء السعودية أمينة الجاسم، وآخر لدار “لابورجوازي” الكويتية، وعروض لسبع مصممين آخرين من باريس،العراق، إيران ولبنان. ويستمر الحدث حتى الحادي عشر من الشهر نفسه، على أن يتضمن مشاركة عدد من مصممي الأزياء العالميين والماركات العالمية. وسيشمل الحدث نحو 30 عرضاً.