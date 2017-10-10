الصفحة الرئيسية > افتتاح Designer&Brands Event لأضخم عرض أزياء في بيروت

افتتاح Designer&Brands Event لأضخم عرض أزياء في بيروت

بقلم

أكتوبر ١٠ ,٢٠١٧

أقامت شركة L.I.P.S Management لمالكها جوني فضل الله حفل عشاء ساهر، مساء الأحد الماضي في الثامن من شهر أكتوبر الجاري، في فندق “فور سيزون” في بيروت، على شرف الصحفيين، الرعاة، الأصدقاء وأعضاء الجسم الدبلوماسي. وذلك للاحتفال بانطلاق أضخم حدث في عاصمة الموضة العربية، بيروت.

الحدث الذي يتضمن واحداً من أكبر وأضخم عروض الأزياء في العالم العربي يحمل عنوان Designer&Brands Event ، وقد انطلق الإثنين في 9 أكتوبر بعرض لمصممة الأزياء السعودية أمينة الجاسم، وآخر لدار “لابورجوازي” الكويتية، وعروض لسبع مصممين آخرين من باريس،العراق، إيران ولبنان. ويستمر الحدث حتى الحادي عشر من الشهر نفسه، على أن يتضمن مشاركة عدد من مصممي الأزياء العالميين والماركات العالمية. وسيشمل الحدث نحو 30 عرضاً.

الأوسمة

اخترنا لك

حقائب ريكي أبرز إبداعات رالف لورين في ربيع 2017 أزياء حقائب ريكي أبرز إبداعات رالف لورين في ربيع 2017

مارس ١٢ ,٢٠١٧

أزياء شادي زين الدين أزياء أزياء شادي زين الدين هذا الموسم للمرأة القوية والحالمة

مارس ٢٣ ,٢٠١٧

زينـــة ذبيــــان تصمم قطعاً فنية بالأحذية أزياء زينـــة ذبيــــان تصمم قطعاً فنية بالأحذية

يناير ٣ ,٢٠١٧

تيسو الجديدة ساعة Tissot Bella Ora أزياء اعلني عن حبك بأجمل إطلالة في عيد الحب

فبراير ١٣ ,٢٠١٧