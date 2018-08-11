افضل الاطعمة لبشرتك

يريد صناع الجمال دائما التأكيد على أن البشرة المتوهجة النضرة هي كل شيء في الحياة ولا يهم الإجراءات الباهظة أو الكريمات المختلفة التي تستخدم من اجل هذا الهدف، ولكن في هذه الحالة سنخبرك سرا كبيرا وهو كيف تؤثر الأطعمة التي تأكلها تاثيراً هائلاً في صحة بشرتك. فبشرتك هي مرآة سحرية تعطيك أدلة رائعة عن صحتك العامة. واليوم نقدم لك بعض من أفضل الأطعمة للجلد ، لمساعدتك في السير على طريقك نحو البشرة المتوهجة ، أكثر شبابا ، بطبيعة الحال.

اولا : ماء جوز الهند : إن الحفاظ على بشرتك مرطّبة ومرنة أسهل بكثير مما قد تدركه. مجرد شرب ثمانية أكواب من الماء يوميا سوف يفعل المعجزات لبشرتك. ولكن بالنسبة للفوائد المشتركة للماء والكهارل (السوائل الغنية بالكهرباء مدهشة!) يمكنك ببساطة استبدال 1 إلى 2 كوب من الماء العادي بماء جوز الهند، والذي يضيف أيضًا القليل من الحلاوة إلى الترطيب دون الشعور بالذنب.

ثانيا: الشاي الأخضر : حيث يمكن التعرض للشمس والسموم البيئية أن تسبب فسادا على جلدنا. وهذا هو السبب في أن التشديد على مضادات الأكسدة هو طريقة بسيطة ولذيذة لتعزيز الحماية ضد العناصر الضارة. تهدف إلى ثمانية أو أكثر من الوجبات اليومية من الأطعمة الجلدية العظيمة التي هي غنية بمضادات الأكسدة – هو المفاجئة ، ولذيذ جدا! رشفة على الشاي الأخضر لأخذ منتصف النهار أو استخدامه كسائل في عصير الصباح. فالشاي الأخضر يحتوي على EGCG ، بوليفينول مع تأثيرات مضادة للأكسدة قوية.

ثالثا: مرق الدجاج أو اللحوم: يمكن أن تكون الاستفادة من تأثيرات الكولاجين التي تعزز الوهج مثل ينبوع الشباب للبشرة المتعبة والشيخوخة. يمكن أن يساعد تناول المزيد من الأنواع الصحيحة من البروتين في شفاء الجلد ، مع توفير الأحماض الأمينية الأساسية للمساعدة في تعزيز الوهج الخارجي. لذا حاولي طبخ بعض مرق العظام المهدئ ،والذي يعالج أمعائك كما يقدم الكولاجين للمفاصل والشعر والأظافر .

رابعا: الافوكادو: ما هو اللون الأخضر ، المليء بالدهون الجيدة ، والرائع لبشرتك وقلبك؟ جرب صنع “الأفوكادو في اليوم” الخاص بك وإضافة الفاكهة الدهنية اللذيذة لوجبتك اليومية لنتائج يمكنك أن ترى وتشعري بالتغيير من الداخل إلى الخارج.

الأفوكادو غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين E ، محملة بدهون صحية (أحادية غير مشبعة) ، وهي جيدة لجسمك وجلدك. إضافة ضربة من الحماية المضادة للأكسدة مع سلطة وقت الغداء من الخضر الورقية مع الأفوكادو.

ولمزيد من إضافات الأفوكادو المزدوجة، جرب قناع وجه مرطب مع الأفوكادو والعسل والليمون المهروس، وشعر بشرتك بالنعومة في الزيوت الناعمة والحريرية التي تكون جيدة بما يكفي لتناولها.

خامسا: الملفوف والكومبوتشا والزبادي: هل تعلم أن تناول مخلل الملفوف والكيمتشي يمكن أن يمنح بشرتك أسبابًا إضافية للتوهج من الداخل؟ أظهرت الأبحاث أن الأطعمة المخمّرة مليئة بالبروبيوتيك (البكتريا المفيدة) التي يمكن أن تعطي الهضم دفعة صحية ولكي تحفز ميكروبات الأمعاء إلى أعلى.

يمكن أن تكون إضافة البروبيوتيك الطبيعي إلى نظامك الغذائي أسهل بكثير مما تعتقد: مخلل الملفوف ، الكيمتشي ، الكومبوتشا ، الزبادي، وحتى خل التفاح يسخن قوة البروبيوتيك للأطعمة المخمرة. بدلا من إجراء تغييرات جذرية على النظام الغذائي الخاص بك ، حاول تبديل kombucha للصودا ، أو مداومة تناول الزبادي مع الخضراوات ورؤية التحول الايجابي إلى بشرتك مع مرور الوقت! ويمكن أن تكون هذه الاطعمة أيضا طريقة بسيطة للحصول على بعض الطاقة الحيوية في نظامك الغذائي اليومي.