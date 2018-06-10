افضل زيوت الشعر لك سيدتي

دائما نجد أن الشعر وفروة الرأس تتأثر على نطاق واسع بالعوامل الخارجية الضارة، مثل الغبار والتلوث والعادات الغذائية غير الصحية والتوتر، لذا يمكن أن يوفر لك العناية والاهتمام اللائقين الشعر اللامع والطويل الذي طالما حلمت به سيدتي، فعملية تزييت شعرك جزء لا يتجزأ من نظام العناية بالشعر، ولاشك أن الزيوت العادية تحسن نسيج وحالة شعرك، فزيت الشعر هو شيء موجود ومتوفر في جميع المنازل تقريبًا، ولكن كيف نعرف الأفضل بالنسبة لك؟

فاذا كنت تبحثين عن أفضل زيت للشعر يناسب ميزانيتك ونوعية شعرك؟ فإليك قائمة بأفضل زيوت الشعر المتوفرة بالاسواق ..اختر واحدة واحصل على شعر جميل اليوم!

باراشوت زيت جوز الهند الشعر:

زيت الشعر جوز الهند باراشوت يتصدر القائمة كما أنه واحد من زيوت الشعر الأكثر شعبية في الاسواق،إن تركيبة الزيت تغذيها بعمق، قوام الزيت غير لزج وخالي من الشحم، يحتوي على أجزاء كبيرة من زيت جوز الهند، فهو يوفر ترطيبا عاليا للشعر الجاف والمجعد، يقال إن زيت الشعر خال من أي رائحة قوية، فإذا كنت تبحثين عن تركيبة مغذية عميقة، فستعمل هذه الطريقة بشكل مثالي من أجلك، الجانب السلبي لزيت الشعر هو صيغته الثقيلة واستخدامه كمصل للشعر قد لا يكون مريحا.

دوف إكسير زيت الشعر:

تم إطلاق هذه الزيوت مؤخراً من قبل العلامة التجارية، وهي متوفرة بثلاثة أشكال مختلفة: Dove Dryness Control و Nourished Shine و Hair Fall Solution، وتغليف زيت الشعر جذاب وأنيق في زجاجة ملونة باللون الذهبي مع موزع مضخة سهل الاستخدام. زيت الشعر شفاف وياتي مع رائحة زهرية لطيفة، تركيبة زيت الشعر خفيفة الوزن وينتشر بسهولة على فروة الرأس، انه يرطب الشعر بهدوء دون جعله لزج أو دهني، يمكن أيضا استخدام زيت الشعر كمصل لإنهاء الجفاف بعد غسل الشعر، الجانب السلبي الوحيد لزيت الشعر هو أنه يحتوي على الزيوت المعدنية، والتي قد تضر بالشعر على المدى الطويل.

زيت اللوز باجاج قطرات زيت الشعر:

زيت شعر بيجاج ألموند هو زيت شعر شعبي، يتكون زيت اللزج من أجزاء كبيرة من اللوز، ويقدم زيتًا رائعًا للشعر، وعلى الرغم من أن زيت الشعر مرطب، إلا أنه لا يترك شعورًا لزجًا أو دهنيًا على الشعر، يغذي الشعر بعمق ويتركه ناعمًا دون أي شعور ثقيل، وتحتوي التركيبة على فيتامين E أكثر بنسبة 300٪ من زيت شعر جوز الهند الطبيعي، الجانب السلبي الوحيد لزيت الشعر هو أنه معطر قوي.

زيت الشعر سيسا:

تم تصنيع زيت الشعر Sesa خصيصًا لمحاربة أعداء الشعر، مثل تساقط الشعر وقشرة الرأس وعدوى فروة الرأس، ويعد بفروة رأس صحية بعد الاستخدام المنتظم لزيت الشعر، كما أنه يهدئ العقل، ويخفف من الإجهاد والصداع، تحتوي تركيبة زيت الشعر على العديد من الأعشاب الطبيعية، مثل نيم beej ، raswanti ، yashtimadhu ، nili oil ، زيت الليمون ، datura و karanj beej ، التي لها خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا مذهلة، كما أنها مصاغة بزيت جنين القمح والحليب وزيت السمسم وزيت جوز الهند لتغذية بصيلات الشعر وفروة الرأس بعمق، يحتوي زيت الشعر على رائحة عشبية قوية قليلاً، ولكن مع تلاشيها ببطء لن تكون مشكلة لأي شخص.

دابر املا زيت الشعر:

زيت الشعر دابر املا يأتي بخصائص مغذية عميقة للعائلة، مع تركيبة عشبية طبيعية، فإن هذا الزيوت الخفيفة والزيت اللازوجة تعد بتوفير لمعان طبيعي للشعر، كما أنه يعمل على تقوية الشعر، التطبيقات المنتظمة لزيت الشعر تجعل الشعر يبدو صحياً وناعماً ولامعاً.

وبعد كل ذلك …. أي الانواع تفضلين سيدتي !!