اكتشفي أسرار الجمال الهندي

للجمال الهندي سحر خاص، تتميز الهندية بسمات جمالية أساسية كالشعر الكثيف الطويل، فكيف تحافظ الهنديات على جمالهن؟، ​تعرفي معي على 5 أسرار طبيعية للجمال الهندي:

زيت جوز الهند

له فوائد رائعة للشعر والبشرة، فتهتم الهنديات بتدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند بشكل منتظم مما يقوي الدورة الدموية في الرأس، و يعزز نمو الشعر ويوفر له الترطيب العميق الذي يحتاجه، خاصة اذا تركتيه على شعرك لمدة تتراوح بين 1-2 ساعة قبل غسله.

استخدمي جوز الهند لترطيب بشرة الجسم خاصة في فصل الشتاء، وأيضاً له مفعول رائع في معالجة جفاف بشرة القدمين، حيث تستطيعين أن تضعي القليل من زيت جوز الهند على قدميك قبل النوم، ثم قومي بارتداء جوارب طوال الليل، لتستيقظي بقدمين ناعمتين.

كما يستخدم جوز الهند في كثير من أطباق المطبخ الهندي.

الكركم

يعتبر الكركم نبتة غنية بالمواد الغذائية لذا لا تخلو أطباق المطبخ الهندي منه.

تستخدم الهنديات الكركم لأغراض جمالية، حيث تقوم المرأة الهندية باستخدامه لجمال شعرها وبشرتها، فعلى سبيل المثال، أحد أهم طقوس العرس في الهند هو طقس يسمى الهلدي (Haldi)، والذي تتحضر فيه العروس عن طريق تغطية وجهها وجسمها بمعجون الكركم لتحصل على بشرة مشرقة يوم العرس.

وبإمكانك أن تستفيدي من الكركم عبر خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم الطبيعي مع القليل من اللبن الرائب والعسل بما يكفي لجعل قوام المزيج متماسكاً ويشبه العجينة، ثم قومي بوضع المزيج الناتج على وجهك لمدة 15 دقيقة أو اتركيه إلى أن يجف على بشرة الوجه، ثم اغسليه جيداً، وسوف تشعرين بإشراق ونضارة فورية.

دقيق الحمص ( Gram flour )

قوامه الخشن بعض الشيء يجعل منه مقشراً طبيعياً رائعاً للبشرة، ويمكنك استعماله بطرق عدة، فمثلاً: تستطيعين الاحتفاظ به في علبة مغلقة في الحمام لتستعمليه كمقشر طبيعي للجسم بعد إضافة بعض الماء إليه أثناء الاستحمام وهذا من شأنه أن يحسن من تدفق الدم إلى البشرة.

تستطيعين استعماله لعلاج حب الشباب، وذلك بإعداد ماسك يتكون من ملعقة من مسحوق الكركم وملعقة من دقيق الحمص وبضعة قطرات من الليمون لعمل مزيج متجانس القوام يتم وضعه على بشرة الوجه، ويجب ترك الماسك لمدة تتراوح بين 15 – 20 دقيقة إلى أن يجف قبل غسله جيداً، حيث يساعد هذا الماسك على التخلص من الزيوت الزائدة.

الريحان المقدس ( Tulsi )

يشيع استخدام هذه النبتة في الهند لما لها من خصائص علاجية متعددة.

إذا كان التقدم بالعمر مصدر قلق لديك، اجعلي الريحان المقدس صديقك الجديد، وذلك لغناه بمضادات الأكسدة التي تلعب دوراً هاماً في الحفاظ على شباب الجسم.

تستطيعين تحضير ماسك الريحان عبر طحن أوراقه بالمدقة، ثم خلطها ببعض العسل لعمل مزيج متماسك القوام يشبه العجينة، ثم يتم وضع الماسك على البشرة لمدة 100 دقائق قبل غسله جيداً، حيث يساعد البشرة على الاحتفاظ برطوبتها الطبيعية، وتأخير شيخوختها.

ثمرة الأملا أو العنب الهندي ( Indian gooseberry- Amla )

هذه الثمرة غنية بفيتامين سي، وتعمد النساء الهنديات لاستخدام مسحوق ثمرة الأملا لإعادة الحياة للبشرة والشعر.

تستطيعين الحصول على فوائدها عبر تحضير ماسك يتكون من مزيج من بودرة الأملا والقليل من الماء الساخن الكافي لعمل عجينة متماسكة القوام، ثم قومي بتدليك فروة الرأس بهذا المزيج، واتركيه مدة أقلها نصف ساعة قبل القيام بغسل الشعر، ويستطيع هذا الماسك على بساطته أن يساعدك على تقوية شعرك بالإضافة إلى جعله أكثر كثافة وأقل عرضة للشيب المبكر.