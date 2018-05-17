اكتشف معنا اجمل البلدان وافخم الفنادق

الاجازات أصبحت على الأبواب وبالتالي عليك البدء بالتخطيط لكيفية تمضيتها، بأفضل طريقة ممكنة.

ولا يوجد ما هو أجمل من الترفيه عن نفسك بالسفر الى بلدان جديدة والتعرّف على مناطق سياحية جميلة والتنعم بالراحة والاسترخاء فتعيش بذلك أوقاتاً ممتعة الاجازة فريدة رائعة ستتذكرها طوال حياتك. لذا سنقدم لك نصائح سياحية لزيارة بلدان معيّنة ستشكل نقطة تحول في حياتك وستحمل لك ذكريات مختلفة.

جورجيا:: تتمتع جمهورية جورجيا، التي تتمركز في أوروبا الشرقية، بجمال مميز، خصوصاً اذا قمت بزيارة عاصمتها تبيليسي التي تحتوي على مبانٍ تاريخية ومتاحف ومعالم عمرانية رائعة ستدهشك. كما يتوجب عليك زيارة جبل كزبيجي، ثالث أعلى جبل في جورجيا، الذي يتضمّن معالم طبيعية مدهشة ويعتبر من أجمل معالم جورجيا السياحية.

ولا تغفل عن زيارة كهوف فرديزا، التي تشكل مجموعة من الكهوف المنحوتة في جبل ايروشيلي من حوالي 1000 عام مضى.وننصحك بزيارة فندق تبيليسي ماريوت وهوليدي إن تبيليسي اللذين سيقدمان لك أفضل خدمة ما سيسمح لك بالتمتع بأفضل اقامة على الاطلاق والتنعم بجمال جورجيا الساحر.

كينيا:: وبمجرد ان اقول كينيا لا يمكنك سوى تخيل رحلات السفاري الجميلة في السافانا الكلاسيكية. وبالتالي، تشكل كينيا، هذا البلد الأفريقي، نقطة سياحية بامتياز يتوجّب عليك قصدها، خصوصاً أنها تحتوي على الصحارى والثلوج في جبال الألب، والغابات والسهول المفتوحة فضلاً عن بحيرات المياه العذبة والشعاب المرجانية. ولا يمكنك سوى النزول في فندق هيلتون نيروبي و Nairobi Upperhill Hotel لضمان التمتع بأفضل إقامة تحرص من خلالها على اختبار الحياة الطبيعية وحس المغامرة ومع الحفاظ على الراحة النفسية والجسدية واماكن الاسترخاء.

كولومبيا :: تشكل موقعاً سياحياً جذاباً ومثيراً بفضل ما تتميز به من مناظر طبيعية خلابة تلفت النظر تبدأ من غابات الأمازون وصولاً إلى الجبال المغطاة بالثلوج، مروراً بجنّة فسيحة من الشواطئ الرملية البيضاء، فضلاً عن شعبها المضياف والراقي. ويمكنك ايضا زيارة قرطاجنة، أو ما تعرف بالمدينة الصاخبة فهي تتميز بكونها مدينة قديمة ملونة تشمل المتاحف والقصور وكما تضم مجموعة طويلة من الأبراج الفندقية والشقق المواجهة للشاطئ.

كما عليك زيارة سان أوجستين التي تعتبر مدينة صغيرة للاسترخاء وتحيط بها المناظر الطبيعية الهائلة وبقايا الحضارة المنسية، فهي واحدة من المواقع الأثرية الأكثر إثارة للاهتمام في كولومبيا، وفيها الحديقة الأثرية سان أوجستين التي تشكل موطناً لأكثر من 500 من التماثيل ونقوش التوابيت.

وننصحك بقصد San Pedro Hotel Spa‬و Hotel Casa San Agustin‬ الفاخرين اللذين يمكن أن يؤمّنا لك إقامة مريحة وخدمات ممتازة ما سيسمح لك بالاستماع قدر المستطاع لزيارتك لكولومبيا.