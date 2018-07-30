اكمل الصورة وصادق اعداءك

لاشك أن لدينا في محيط حياتنا اشخاص لا تحبنا وربما لسبب ما تكرهنا… اناس يسعدهم أن يسببوا لنا الألم والبؤس في بعض الأحيان، في أوقات أخرى بعض الناس في نهاية المطاف يكرهون لك دون سبب واضح على الإطلاق، وبغض النظر عن كيفية حصولك على هذا العدو، على عكس نموذج مكافحة النار بالنيران، فكر في الأسباب التالية واعرف لماذا يجب عليك أن تقدر أعدائك وتسعد بهم.

وفي السطور التالية سنقدم لك بعض الخطوات التي تساعدك في تحويل اعداءك الى احباء وحلفاء ، تابع القراءة لمعرفة السر.

1. إنه درس عملي في إدارة الغضب

لتعلم بداية إن أعدائك هم أفضل الأشخاص لمساعدتك على فهم إحساسك بإدارة الغضب، عندما يكون من الصحيح أن أعداءك لديهم طريقة لإظهار أسوأ ما لديك في ما يتعلق بالغضب، فمن الصحيح أيضًا أنهم يستطيعون مساعدتك في سعيكم لتحقيق هذا الغضب، فلا يمكنك أن تغضب حقا من شخص تحبه، وفي هذا الوقت فقط عندما تشعر بالانزعاج من أن تتعلم كيفية إدارته، وأعدائك هم مثل المعالجين الذين تحتاجهم، ولكن في الواقع لا يريدون. بقدر ما قد ترغب في أن تكرههم ، فإنها توفر لك فرصة للتحكم في كبح الغضب الذي لديك.

2. فرصة للمنافسة الصحية:

قد لا تعرف ذلك لكن أعداءك حقا هم من يصنعون منافسين عظماء لأنهم يساعدون في تسخير المنافس في داخلك (في بعض الأحيان ، قد لا تعرف أو حتى تكون على دراية بهذا الجانب التنافسي حتى تصادف الخصم). يمكنك الحصول على الدافع المناسب للمنافسة ، وهذا يمكن أن يقطع شوطا طويلا لتحفيزك للفوز، ومع ذلك من الضروري أيضًا أن تتذكر ألا تصبح نسخة أسوأ من نفسك أثناء المنافسة. فالعمل ضد الخصم أمر صعب، وتحتاج إلى التأكد من أنك لا تسبب أي ضرر لنفسك أو لأخلاقك في هذه العملية. المنافسة الصحية هي كل ما تحتاجه للخروج من هذا.

3. التعليقات السلبية الخاصة بك تساعد على تحقيق انفراجه:

صحيح أن أعدائك ليس لديهم الكثير من الأشياء الجيدة ليقولوها عنك، ومع ذلك بقدر ما قد يتحدثون عن مكان الكراهية، قد يكون هناك بعض الحقيقة لما يقولونه، فإذا كنت تسمع شيئًا قبيحًا أو سيئًا من عدو، فربما تريد أن تأخذ خطوة إلى الوراء لتقييم نفسك. هناك احتمال أن يكون ما يقوله هذا العدو صحيحا وحان وقت المواجهة لهذه الحقيقة فهي خطوة كبيرة في مساعدتك على أن تصبح شخصا أفضل بشكل عام، وهذا دليل آخر على حقيقة أن الأعداء يمكن أن يكونوا معالجين بطريقتهم الخاصة.

4. الأعداء حلفاء أقوياء:

يمكن أن يعني حب أعدائك أيضا بذل جهد للتفاعل وصنع السلام معهم، في النهاية إذا تمكنت من إنشاء أرضية مشتركة وتصحيح الأمور ، فستكون قد نجحت في إنشاء صديق آخر. ومن لا يحتاج إلى أصدقاء؟ ويمكن أن يساعدك هذا أيضا في العمل مع الأشخاص على المدى الطويل، يمكنك صقل مهاراتك الشخصية.

5. تحقيق الإيجابية:

وسط مجموعة كبيرة من السلبية يبدو أن بقعة إيجابية تظهر طريقها دائمًا، ففي بعض الأحيان تساعدك معرفة حقيقة أن لديك أعداء على التركيز على العديد من الإيجابيات والأشياء الجيدة التي هي في حياتك، و من الممكن أيضًا أن يؤدي هذا الإقرار إلى تحفيزك على اتخاذ خطوة إلى الوراء ومعرفة الأشياء التي تهمك (والأشخاص المحيطين بك).

6. ربما هناك سوء فهم:

في بعض الأحيان قد يكون سبب وجود عدو ما غير ضار، قد لا تكون قد عرفت سبب هذه العلاقة الممزقة وسيساعد عدوك في إكمال الصورة، ببساطة عندما تقترب منهم سيساعدك على فهم سبب الكسر، وهذا بدوره يمكن أن يساعدك على العمل من أجل شفاء علاقتك والمضي قدما.

7. تقدير الحب :

إن تذكيرك المستمر بحقيقة وجود أعداء سيساعدك أيضًا على عدم أخذ من يحبونك كأمر مسلم به، فالحب والكراهية هما عاطفتان متعارضتان ، ومن الممكن أن يحجب أحدهما الآخر للحظة، ومع ذلك على الرغم من أنك ستحظى دائمًا بالأعداء ، إلا أنه سيكون هناك دائمًا أشخاص يحبونك، يحتاج هؤلاء الناس إلى تقديرهم لما يفعلونه من أجلك، لا تدع الكراهية المتوقعة من أعدائك تأخذ مكان ذلك.

8. الامتعة العاطفية:

إن الأعداء يجلبون المشاعر السامة فقط وتولد ردود فعل سيئة منك. فإذا كنت حقاً تعيش حياة مزدهرة ، فلا يمكنك حقاً أن تحمل كل هذه الأمتعة، الكراهية سيئة ويجب عليك محاولة كل ما تستطيع للتخلص منها، ومن الحقائق المعروفة جيداً أنه لا يمكن لأحد أن يحصل على حقًا في الحياة بينما يحمل الكثير من الأمتعة العاطفية، حسنا الكراهية هي أكبر شكل من أشكال الأمتعة العاطفية هناك لذا تخلص منها وتحلى بالحب والمودة واللطف.