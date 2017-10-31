“الآن”… ألبوم غنائي جديد يمزج بين ثقافات عربية مختفلة

الجزء الثاني من ألبوم “الآن ” لأفضل الموسيقى المُستقلّة في العالم العربي، أُطلق أخيراً من قبل شركة “يونيفرسل ميوزيك مينا”، وذلك في إطار دعمها للموسيقى العربية وللفنانين المستقلين.

يأتي ألبوم “الآن” بعد نجاح الجزء الأول الذي صدر عام 2016، ويتميّز بالتنوّع الموسيقي ويشمل أنماطاً مُختلفة منها الموسيقى الشرقيّة وموسيقى الروك أند رول والموسيقى الشعبية والهيب هوب في خلطة تجمع عدّة ثقافات من مناطق عربية مختلفة.

واجتمع عدد من النجوم المُستقلين في مشهد موسيقي مختلف عكس الخلفيات المتعددة والتجارب والحكايات الفنيّة لكل من عبير نعمة من لبنان وسعاد مسي من الجزائر،

و”Apo and The Apostles” من فلسطين، وميس حرب من سوريا، و”Sharmoofers” من مصر، و”OUM” من المغرب، وغالية بن علي من تونس، وموك صايب من الجزائر، و”Cairokee” من مصر، و”هناء ملحس” من الأردن، و”سارة الجوهري” من مصر، و”نوفا عماد” من العراق، و”طارق” من المملكة العربية السعودية، و”كريمة نايت” من الجزائر، و”مفر” من فلسطين.

يُذكر أنّ الجزء الأول من “الآن” نال شعبية كبيرة، ووجد قاعدة جماهيرية لهذا النوع من الموسيقى في العالم العربي، شجّعت على التخطيط للجزء الثاني بثقة تامّة.

ويضمّ الألبوم الجديد 15 أغنية فريدة من توقيع نخبة من أبرز الفنانين المستقلّين والذين نقلوا من خلال الموسيقى ثقافات مختلفة.

وسيكون متوفراً على جميع التطبيقات الموسيقية مثل Apple Music” و”iTunes” و”أنغامي” وفي “فيرجين ميغاستور” في الإمارات العربية المتحدة.

يُشار إلى أنّ شركة Universal Music Mena، تلعب دوراً فنيّاً هاماً باعتبارها الحاضن الأوّل للموسيقى العربة المستقلة من خلال تشجيع أكبر عدد ممكن من الفنانين العرب.