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الأزياء الرياضية هذا الموسم مستلهمة من الإعلانات الممزقة في الشارع

بقلم ريم حنبظاظة

أغسطس ٦ ,٢٠١٧

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إذا كنت رياضية مميزة وتحبين الموضة، اخترنا لك مجموعة متميزة من علامة “لولوليمون” تالتي تميز بالتصاميم الرقمية المستلهمة من ابداعات فنون الشارع.

وجاءت هذه التصاميم مع حلول الموسم الجديد بكل ما يحفل به من طاقة متجددة وقيم جمالية خلابة، حيث تستوحي التشكيلة إلهامها من التكوينات الفريدة للإعلانات الممزقة بما فيها اللوحات الإعلانية والملصقات المتراكمة فوق بعضها على لوحات الإعلان المتموجة، والتي قام الفريق بالتقاط صور لها في شوارع مدينة نيويورك بشكل يبرز تفاصيل المواد اللاصقة والمصنّعة من دقيق القمح على مختلف جدران ومباني المدينة، وبطريقة تظهر مهارة جمع مختلف المواد لتشكيل أعمال فنية تزين الشوارع.

الجدير بالذكر أن نيويورك تعد من أكبر المراكز الثقافية في العالم، حيث يوجد بها العديد من قاعات الفنون والمسارح والموسيقى والمتاحف والجمعيات الثقافية الشهيرة، كما أن للفن التعبيري الحر مكانة تظهر في شوارع هذه المدينة.

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