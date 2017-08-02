الأسود.. جديد الماركات العالمية لفساتين الزفاف

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تحلم العروس بيوم زفافها ارتداء الفستان الأبيض، فهو لون فستان الزفاف التقليدي على مرّ السنين، بل ويتواجد اللون الابيض ابتداء من فستان الزفاف، وانتهاء بمعظم ديكورات الحفل.

والجديد أن صيحات الموضة العالمية رفضت هذه الوصاية التي تمارسها التقاليد القديمة، وأبرزت اتجاهات جديدة في ألوان الزفاف، منها الباستيل والأحمر والبنفسجي، قبل أن توجّه ضربة قاضية لهذه التقاليد باعتماد اللون الأسود في ليلة الزفاف، على سبيل تجربة كل ما هو جديد ومختلف وغريب.

ولكن: هل تتجرأ العروس على ارتداء فستان زفاف بلون “أسود” بدلاً من “الأبيض”؟

فساتين الزفاف السوداء

طرحت مجموعة كبيرة من الماركات العالمية فساتين زفاف باللون الأسود، ولكن عليكِ في هذه الحالة اعتماد مكياج قوي، لأن لون الفستان الأسود سيجعل كل الاهتمام مُنصبا على وجهك، ولذلك من الضروري إضافة عناصر أخرى باللون الأسود، مثل باقة الورد، ولابد ان تمزجيها بألوان أخرى مثل البرتقالي والأحمر والخوخي.

دعوات الزفاف

لا شيء أكثر إثارة للاهتمام من دعوات الزفاف السوداء، فهي دعوات جديدة وغير تقليدية، وتضفي الكثير من التشويق على الحفل.

كعكة الزفاف

عالم صناعة الحلويات المعاصرة لديه الكثير ليقدمه لكِ كعروس عند اختيارك اللون الأسود لكعكة زفافكِ، فهذا اللون لم يعد غريباً أو مستحيلاً في كعكات الزفاف.

الطاولة

بعد اختيار هذه العناصر باللون الأسود، يجب مراعاة أن يكون ديكور زفافكِ على الطاولات باللون الأسود أيضاً، والذي يجب أن يكون اللون الرئيسي في ديكورات الطاولة، من الزهور والمفارش وغيرها من العناصر.