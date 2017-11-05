الأطعمة المعالجة تتسبب بالمشاكل الصحية الخطرة

كل علماء التغذية ينصحون بتناول الأغذية الطازجة والابتعاد كلياً عن استهلاك كميات من الأغذية المعالجة أو الطعام المحفوظ أو المعلب وهذا التحذير لم يأت من فراغ، فمعنى “معالج” هو مصطلح عام جداَ، إذ أن بعض الأطعمة المصنعة تساهم في سد الثغرات الغذائية، وتوفير إمدادات غذائية آمنة ومريحة، فيما بعضها الآخر هو بمثابة وجبات طعام سريعة ليست فيها أي عناصر مغذية. وتشمل الأطعمة المصنعة أي طعام غُيّر عمداً قبل استهلاكه.

وقالت عالمة التغذية المسجلة في مستشفى تكساس للأطفال والمتحدثة باسم أكاديمية علم التغذية، كريستي ل. كينغ: “أعتقد من المهم أن يفهم الناس، أنه بأي وقت يقومون فيه بتغيير الحالة الطبيعية للطعام، فإنه يُصبح معالجاً فعلاً.” ووفقاً للمجلس الدولي للمعلومات الغذائية، فإن الأطعمة المعالجة يمكن أن تضم الأطعمة المجمدة والمجففة، بهدف الحفاظ على نضارتها وعناصرها الغذائية.

وتحتفظ الأطعمة المصنعة بالحد الأدنى، بغالبية خصائصها الغذائية والمادية المتأصلة، مثل الفاكهة والخضار المقطعة، والمكسرات المحمصة، والتونا المعلبة، والفاصولياء، والفاكهة والخضار المجمدة، وكلها أطعمة صحية توفر عناصر غذائية مهمة، وحبوب الفطور، واللبن، والحليب المدعم بالكالسيوم، والفيتامين د، وغيرها من الأطعمة.

وتحتوي الأطعمة “المعالجة جداَ”ًعلى السكريات المضافة، والصوديوم، والدهون غير الصحية، فضلاً عن النكهات والألوان وغيرها من المواد الحافظة، حيث أن استهلاك الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية.لأنها تحتوي على كميات عالية من الصوديوم، والسكر، والدهون المضافة.”

وربطت الأبحاث بين هذه المكونات والمشاكل الصحية المزمنة، بما فيها السمنة، وأمراض القلب، والسكري، وأمراض الكبد، وبعض أنواع السرطان.

وللعلم فان “البسكويت، ورقائق البطاطا المقرمشة، والمعروفة بأنها من الأطعمة المصنعة، ليست صحية، بالإضافة إلى المشروبات المحلاة بالسكر، واللحوم المعالجة جداً مثل النقانق”.

ووفقاً للخبراء، فإن مفتاح اتباع نظام غذائي صحي وشامل، يتمثل بالحد من تناول الأطعمة “المعالجة جداً،” وخصوصاً أن الأطعمة الصحية، وغير المعالجة، أو الأطعمة المصنعة بشكل قليل، تقدم مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية. وفيما يلي بعض النصائح للحد من الأطعمة المعالجة جداً:

-ابدأ ببطء بتغيير حياتك نحو الأفضل: فإذا تناولت كمية كبيرة من الأطعمة المعالجة جداً، فحاول اتخاذ خطوات صغيرة نحو نظام غذائي صحي.

– حاول إضافة الموز أو التفاح إلى وجبة الفطور أو الوجبات الخفيفة، أو الخضار إلى وجبة الغذاء.

– حاول الحد من تناول المشروبات المحلاة بالسكر، وإذا شعرت بالملل من طعم الماء، يمكنك تناول المياه الغازية، أو إضافة الفاكهة إلى الماء لإعطائها المزيد من النكهة.

– توقف عن إضافة الملح إلى الطعام، وإذا كنت بحاجة إلى نكهة إضافية، أضف الثوم أو الفلفل بدلاً من ذلك.

– اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المصنعة: استخدم الأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض، والمعكرونة بالقمح الكامل بدلاً من المعكرونة البيضاء، والخبز المكون من الحبوب الكاملة بدلاً من الخبز الأبيض.

– تجنب اللحوم المصنعة مثل لحم المقدد، والهوت دوغ، والنقانق، وكلها تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

– خطط مسبقاً:

إذا وجدت أنك دائماً في عجلة من أمرك، وأن هذا سبب لجوئك إلى الأطعمة المصنعة، حاول التخطيط للوجبات الخفيفة في عطلة نهاية الأسبوع، لاستخدامها خلال أيام الأسبوع. حضر مثلاً الجزر، والكرفس، والحمص، واللبن، والفاكهة، والتي يمكن أن تتناولها كلها كوجبات خفيفة.