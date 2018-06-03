خلطات من الأفوكادو وزيت جوز الهند والليمون تطيل أظافرك في وقت قياسي

إذا كانت لديك أظافر صحية وطويلة ستفيضين دون شك بالكثير من الأنوثة والجاذبية، وينعكس كل ذلك على إطلالتك اليومية، ولعل ما تواجه العديد من النساء من تحد، يتمثل في كيفية تطويل الأظافر، وسط واجبات منزلية كثيرة يحضر فيها الطبخ والتنظيف، لكن اعلمي أن العناية قادرة على منحك أظافراً طويلة، ويتطلب ذلك استعمال خلطات طبيعية تحضر من الزيوت والأفوكادو والحليب.

تمزج ثمرة أفوكادو مهروسة مع ملعقتين صغيرتين من ماء الورد، وتثبت هذه الخلطة على الأظافر، وبعد ذلك تترك لمدة ربع ساعة قبل غسلهما بالماء الفاتر.

يحتوي زيت جوز الهند على مواد مقوية مفيدة، لذا ينصح بمزج ملعقتين منه مع ملعقتين من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من عصير الليمون، مع إضافة ملعقة صغيرة من الماء الفاتر، بعد ذلك تنقع الأظافر في هذا الخليط لمدة ثلث ساعة، وفي الأخير تشطف الأظافر بالماء.

وفي خيار آخر يمكن وضع الأصابع في مزيج يتكون من كمية متساوية من عصير الليمون وزيت الزيتون لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك تدهن الأصابع بزيت الزيتون الفاتر، وينبغي تكرار العملية بشكل مستمر من دون انقطاع يومياً.

يمكن للحليب أن يقوي ويساهم في تطويل الأظافر، إذا تم نقعهما لمدة 5 دقائق في حليب فاتر، وبعد ذلك تغسل بالماء وتدهن بكريم مرطب.