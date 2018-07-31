خطوط جديدة من الألوان المنعشة على أظافرك هذا الموسم

أجمل ما يحمله هذا الموسم لك هي الألوان المنعشة والجريئة في كل شيء بداية من الأزياء والإكسسوارات والماكياج وحتى مناكير الأظافر. وقد حرص خبراء الجمال على إضافة ألوان جديدة وغاية في النضارة والإشراق لتستمتعي بإطلالة حيوية من رأسك حتى أخمص قدميك

– الأزرق بدرجات جديدة:

مثل الأزرق الفاتح جداً وكذلك الأزرق المخضر والتيفاني، فهو من الألوان الموضة هذا العام، ويضفي البهجة على إطلالتك الصباحية والمسائية، ولا يتعارض ارتدائه مع ارتداء أزياء بألوان مختلفة.

الباشن فروت:

اعتمدي هذا اللون الاستوائي الجميل الذي ينسجم مع لون بشرتك البرونزي خلال الصيف بل سيستمر معك في أشهر الربيع وسيناسب أزيائك المطبعة بألوان الزهور.

الأخضر بدرجات جديدة:

من أكثر الألوان موضة هذا العام، خاصة درجات الأخضر الحشيشي عندما يبدأ بالاصفرار، وسيناسب كثيراً إطلالتك المسائية لحفلات الكوكتيل

الصدفي:

هذا اللون من الألوان الجذابة والتى تتناسب مع فترة المساء فهو خليط من اللون الذهبي والفضي ويحمل بريقاً خاصاً ليديك وسحراً جميلا على إطلالتك.

الأحمر بدرجات البطيخي والبرتقالي:

ليس هناك ما هو أجمل من هذا اللون الكلاسيكي الأنثوي الذي يضفي الاناقة على إطلالتك.

* لتحافظي على ألوان الطلاء لأطول فترة ممكنة

– عليكِ وضع مقوي الأظافر والحصول على الفيتامينات والزيوت الهامة التى تحميها.

– عليك وضع طبقات خفيفة من المناكير واحدة تلو الأخرى، حتى يحافظ على قوامه ولا يتعرض للتقشر سريعاً

يوصيك خبراء التجميل بعدم المبالغة في طول أظافرك حتى لا تتعرض للتكسر خاصة أثناء السفر والتنقل أو الذهاب للشاطئ.