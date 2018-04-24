الصور الأولى للأميرة كيت ميدلتون بعد الولادة.. والأميرة ديانا حاضرة أيضا

كان مستشفى سانت ماري على موعد بالأمس لاستقبال المولود الثالث لولي عهد بريطانيا وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون.

وقد نشر قصر كنسينغتون لبعض الصور عقب الولادة وفور الخروج من المستشفى.

وقد ظهرت معظم الصور أمام باب المستشفى، حيث يقف الزوجين برفقة مولودهما الجديد.

وقد صرح مكتب الأمير وليام بأن المولود الجديد ذكرا، وهو في حالة صحية جيدة ويزن حوالي أربعة كيلوجرامات.

كما أن الأم أيضا تتمتع بصحة جيدة عقب الولادة.

وسوف يحل المولود الجديد في الترتيب الخامس في ولاية العرش، وذلك بعد شقيقه الأكبر الأمير جورج وأخته شارلوت ووالده الأمير وليام وجده ولي العهد الحالي الأمير تشارلز.

وفور انتشار الصور لوحظ تشابه كبير بين إطلالة كيت ميدلتون والأميرة ديانا.

وقد نشرت صحيفة “ديلي ميل” مقارنة بين الطلتين مدعمة بالصور. فعند خروج الأميرة ديانا عام 1984 من المستشفى كانت تحمل ابنها هاري بنفس الطريقة.

كما ارتدت كيت ميدلتون فستانا باللون الأحمر وهو نفس لون فستان الأميرة ديانا في ذلك الوقت أيضا.

فهل كان التشابه في لون وستايل الفستان وكذلك طريقة حمل الطفل مقصودا؟

في العديد من المناسبات رصدت الكاميرات تعمد ميدلتون تقليد الأميرة ديانا، وخاصة استخدامها لقبعة الرأس والتي تميزت بها أميرة ويلز “ديانا” وأصبحت من أهم أساسيات طلتها اليومية.