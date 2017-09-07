بالفيديو: بغضب وعصبية الأمير جورج يبدأ عامه الدراسي الأول اليوم

في غياب دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بدأ الأمير جورج عامه الدراسي الأول اليوم الخميس 7 سبتمبر. ومن غير المعتاد أن تغيب الأم عن هذه المناسبة، لكن ظروف حملها منعتها من ذلك، فقد منعها الأطباء من حضور أي مناسبات بسبب معاناتها من قيئ الحمل الشديد، لذلك اصطحب الأب الأمير وليام طفله الذي بدت عليه علامات الغضب والعصبية إلى المدرسة بدلاً من أمه.

يلتحق الأمير جورج هذا العام بمدرسة “توماس باتريسيا” والتي تبلغ مصروفاتها 18000 جنيهاً استرلينياً. بدوره أكد مدير المدرسة السيد “بن توماس” أن الأمير جورج لن يتلقى أية معاملة خاصة، فسوف يجلس في صف دراسي يضم 20 طفلاً بلا أي تمييز أو تفرقة.

وأوضح توماس أن الهدف من السنة الأولى هو إكساب الطفل المزيد من الثقة بنفسه، أما عن الأمير جورج فسوف نتركه كي يتعرف على ذاته مثله مثل أي طفل آخر.

وكل ما علينا تقديمه لهؤلاء الأطفال هو الحرص على الاستمتاع بأوقاتهم في سعادة وأمان. يذكر أن الأب الأمير وليام كان قد بدأ دراسته في نفس عمر طفله الأمير جورج (4 سنوات).

ونشرت الصحف الإنجليزية صور الأمير جورج بصحبة أبيه إلى المدرسة كما نشرت صورة الأب بصحبة أمه الراحلة الأميرة ديانا في أول يوم دراسي له، وعلى ما يبدو فهناك فرق آخر بخلاف غياب الأم.

حيث يظهر الأمير وليام مبتسماً في يومه الدراسي الأول بخلاف الابن جورج الذي ظهر اليوم عصبياً بل وغاضباً أيضاً.