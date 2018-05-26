الأناناس يخلصك من مشاكل الهضم والعظام والأسنان

الأناناس تلك الفاكهة الاستوائيه التي تشتهر في دول شرق آسيا، هي

أبعد من كونها واحدة من أشهر أنواع الفاكهة التي يعشقها الكبار والصغار ، فهي تحمل فوائد صحّية كثيرة تنسحب على الرشاقة، المناعة، الجهاز الهضمي، كما أنّها تساهم في خسارة الوزن.

ماذا تضم فاكهة الاناناس ؟

– الفيتامينات والمعادن: من أبرز فوائد الأناناس الصحية، احتوائه على باقة كبيرة وبنسب عالية من الفيتامينات والمعادن كالفيتامين A، الفيتامين C، الكالسيوم، الفوسفور والبوتاسيوم، ولا يمكننا أن ننسى كمية الألياف العالية في قطعة واحدة من الفواكه الصفراء الاستوائية، وللعلم أنّ نسبة الكوليستيرول والدهون فيها منخفضة ولكنّها تحتوي على السعرات الحرارية.

– تعزيز الهضم: كون البروميلين وهو الأنزيم المسؤول مباشرةً عن الهضم، ويُستخدم كمطرّي للحم وكعنصر أساسي في أدوية وعقاقير محاربة عسر الهضم وحرقة المعدة، هو المكوّن الأبرز للأناناس فلا عجب أبداً أن تكون هذه الفواكه الصفراء الخيار الأمثل لك كعلاج طبيعي حين تعانين من انتفاخ البطن، الحرقة أو ألم المعدة.

– تقوية العظام: من أهمّ فوائد الأناناس الخارقة، قدرته على تعزيز قوّة العظام خصوصاً بفضل احتوائه على أعلى درجات المنغنيز، المسؤول الأبرز والأوّل عن مساعدتك على بناء عظام قويّة وأنسجة ضامّة مرنة. فكوب واحد من الأناناس يحتوي على 73% من نسبة المنغنيز التي تحتاجينها يومياً.

– حماية اللثّة: عادةً ما يُهمل الناس لثّة أسنانهم ويركّزون فقط على أسنانهم وبياضها ولكنّ الحقيقية العلمية أنّ اللثة الصحية هي المسؤولة بالتالي عن الأسنان القوية الثابتة. وبحسب الدراسات فإنّ الأناناس يطهّر اللثة ويطرد منها الجراثيم والبكتيريا التي تؤثّر عليها سلباً.

– علاج الزكام: لأنه غني جداً بالفيتامين C، فالأناناس هي العلاج الطبيعي الأمثل للسعال ونزلات البرد ولأنه يعزز الجهاز المناعي الخاص كونه يحتوي على البروميلين فهو بالتالي يحل المخاط ويقمع السعال.

