طريقة مدهشة لوضع الأيلاينر لصاحبة العيون الناعسة

تعاني صاحبة العيون الناعسة في الكثير من الأحيان، لأنها تجد صعوبة في إبراز جمال وجاذبية العين، وكونها عادة ما تفشل في شد العين نحو الأعلى، لكن في ظل وجود أسلوب رائع لرسم الأيلاينر، الذي لا يتطلب منك تعلم تقنية صعبة، بل طريقة سهلة وناعمة تظهرك في إطلالة مثالية، ومن ثم تخف أي عيوب تؤرقك، علماً أن هذا الأسلوب لا يناسب فقط صاحبات العيون الناعسة، بل ناجع حتى بالنسبة لذوات العيون الصغيرة والدائرية.

اشرعي في البداية في تسريح الرموش من أجل تكثيف وتطويل حجمها، لأن كل ذلك سيظهر بوضوح شكل العين.

تطبق الماسكرا بشكل عادي، وبواسطة القلم الأسود وبطاقة بلاستكية قومي برسم المجنح، حيث تثبت البطاقة في الزاوية الخارجية من خط جفن العين السفلي، ويتم تمديدها باتجاه الأعلى أي نحو طرف الحاجب.

احرصي على رسم مجنح ناعم من دون القيام بتطويله بشكل لافت، وبعد ذلك انطلقي من رأس المجنح لتثبيت مثلث تنتهي حدوده عند خط رموش الجفن المتحرك.

ينصح بالاكتفاء برسم المجنح وإيصاله بخط الرموش من دون المواصلة نحو زاوية العين الداخلية، ثم بعد ذلك تأتي عملية تحديد الجفن الداخلي للعين العلوية، انطلاقاً من الزاوية الداخلية إلى غاية الخارجية.

لاشك أن النتيجة النهائية سوف تبهرك، لأنك سوف تحصلين على مجنح ناعم موصول طبيعياً بخط الرموش، ويتضح أن كل ذلك سمح بسحب رسمة العين نحو الأعلى وجعلها تبدو ساحرة وجذابة ومن دون أي عيوب.