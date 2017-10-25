الإعلامية مي العيدان تتعهد بالاعتزال إذا استضافت أحلام في برنامجها!!

دار حديث مثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الملكة أحلام ومقدمة البرامج الكويتية المتألقة مي العيدان، وفيما ذهبت النجمة الإمارتية أحلام إلى توقع أن الإعلامية مي بإمكانها استضافة أي شخص، حتى وإن كانت هي شخصياً، أطلقت الإعلامية الكويتية تغريدة لتقدم إجابة غير متوقعة لأحلام، مفادها أنها إذا استقبلتها سوف تعتزل تقديم البرامج، في إشارة منها أنها ستغنيها في مسيرتها الفنية عن تقديم المزيد.

كعادتها المطربة أحلام الشامسي تدهش باستمرار متابعيها وتلفت أنظارهم وتشد أنفاسهم بتغريداتها وردات فعلها، على خلفية تأكيدها أن مقدمة البرامج الكويتية مي العيدان بإمكانها استضافة أي شخص، حتى إن وصل بها الأمر إلى استضافتها بشكل شخصي، واعترفت أحلام خلال تغريدتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها من أشد المحبين لمي.

ولم تفوت مي العيدان الفرصة لترد على تغريدة أحلام وصرحت قائلة: “..أحلام الشامسي عديلة الروح والحب والكبير لو استضيفها بعدها.. أعلن اعتزالي لأن بعدها ما أحد يستاهل أقابله بعد الملكة..”.

وأجابتها أحلام بحب: “..أتشرف فيك يا القلب..”، واختتمت مي العيدان هذا الحديث مؤكدة: “..وأنا أكثر وتسعديني عيل نرتبها على أنها تكون أجمل شيء يحدث في حياتي”.

في حين تعكف الملكة أحلام على استكمال تصوير حلقات برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس”، إلى جانب الثلاثي إليسا وعاصي الحلاني ومحمد حماقي، حيث من المقرر أن يتابع الجمهور العربي هذا البرنامج يوم 2 ديسمبر المقبل.